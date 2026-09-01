Zaginął Witold Płóciennik, ceniony operator filmowy

Zaginął ceniony polski operator filmowy i członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Witold Płóciennik. Twórca nagradzany był za swoją pracę m.in. na festiwalu Camerimage i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Mężczyzna jest autorem zdjęć do głośnych polskich produkcji, takich jak "Carte Blanche", "Przepiękne!", "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Święto ognia" czy "Mistrz". Pracował także nad serialami "Klangor", "Ołowiane dzieci" i "Minuta ciszy".

Policjanci szukają Witolda Płóciennika. Trwa akcja służb

Jak informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. opolskie), Witold Płóciennik po raz ostatni był widziany 29 sierpnia - od tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu.

Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania na szeroką skalę - z lądu, wody i powietrza. W akcję zaangażowano m.in. psy tropiące, policyjny śmigłowiec, drony z termowizją i sonary.

"W działaniach uczestniczą także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu pracuje również grupa ratowniczo-poszukiwawcza, a działania wspierają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wielu ochotników, którzy z własnej woli postanowili wspomóc działania służb" - czytamy w komunikacie sulęcińskich mundurowych.

Jak podał lokalny serwis gorzowianin.com, w miniony weekend Witold Płóciennik miał zjawić się na planie zdjęciowym swojej nowej produkcji. Mężczyzna nie stawił się w pracy i ślad po nim zaginął. Koledzy, z którymi miał współtworzyć nowy serial, również zaangażowali się w akcję poszukiwawczą.

Policjanci apelują w sprawie polskiego operatora

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie apeluje do wszystkich osób, które w ostatnich dniach widziały zaginionego lub posiadają informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu.

Funkcjonariusze opublikowali dane mężczyzny.

Wiek: 56 lat

Wzrost: 185 cm

Rysopis: Mężczyzna posiada siwą brodę, jest łysy i ma krępą budowę ciała. W chwili zaginięcia miał przy sobie ciemnozielony plecak w kolorystyce moro. Ubrany był w niebieskie krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpety z jasnym wzorem.