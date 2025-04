"Lista marzeń" zachwyciła Polaków. Cichy hit Netflixa bije rekordy

Netflix może pochwalić się naprawdę udaną pierwszą połową roku. Na początku 2025 roku platforma zaskoczyła widzów mrocznymi serialami "Wzgórze psów" i "Kibic". Następnie przyszła pora na premierę najdroższego filmu w historii serwisu - "The Electric State", którego produkcja pochłonęła aż 320 milionów dolarów. Od ponad dwóch tygodni Netflix wstrząsa światem miniserialem o tragedii dokonanej przez nastolatka w "Dojrzewaniu", który stał się najchętniej oglądanym miniserialem w historii platformy. Produkcja wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce.

Reklama

Teraz przyszła pora na kolejną elektryzującą nowość. Choć można odnieść wrażenie, że w porównaniu do wcześniej wymienionych tytułów "Lista marzeń" to cichy hit, w zaledwie kilka dni od premiery osiągnęła takie wyniki, że śmiało można mówić o gigantycznym osiągnięciu.

Podczas swojego premierowego weekendu film odnotował 24,4 miliona wyświetleń, co niewiele ustępuje wynikowi "The Electric State" (25,2 mln wyświetleń). Warto dodać, że produkcja z Chrisem Prattem i Millie Bobby Brown pochłonęła 320 milionów dolarów, podczas gdy "Lista marzeń" została zrealizowana za jedyne 11 milionów. To więc wielki sukces, że niskobudżetowy plan może pochwalić się wynikami podobnymi do tych osiąganych przez najdroższy film w historii serwisu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wspaniały świat" [trailer] materiały prasowe

"Lista marzeń": O czym opwiada?

W "Liście marzeń" w roli głównej występuje Sofia Carson, która jest doskonale znana fanom Netflixa. To ona grała w wielkim hicie platformy "Purpurowe serca" z 2022 roku. Kilka miesięcy temu wystąpiła też w produkcji serwisu "Kontrola bezpieczeństwa". Tym razem stawia na lżejszą fabułę.

"Lista marzeń" to melodramat o odkrywaniu siebie i podążaniem za swoim sercem. To historia młodej kobiety wysłanej przez matkę w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej w dzieciństwie listy, dzięki której odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i poznaje siebie na nowo.

ZOBACZ TEŻ: