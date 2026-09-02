Zadali szyku na czerwonym dywanie w Wenecji. Kto wzbudził zachwyt?

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Kto zadał szyku na czerwony dywanie na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji?

Amal Clooney w czarnej sukni i George Clooney w smokingu na czerwonym dywanie, w tle fotografowie.
Amal Clooney, George Clooney Aurore Marechal/Getty ImagesGetty Images

Dziś rozpoczęcie 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Święto kino potrwa od 2 do 12 września. Podczas festiwalu honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzyma George Clooney.

Szansę na Złotego Lwa w Konkursie Głównym mają uznani i cenieni twórcy światowego kina, między innymi Danny Boyle, Lee Chang-Dong, Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Martin McDonagh i Shinya Tsukamoto.

Na czele tegorocznego jury weneckiego Konkursu Głównego stanie Maggie Gyllenhaal, amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka. W składzie jury znajdują się ż tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, brytyjski kompozytor Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli, afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat i reżyser z Hongkongu Johnnie.

Jak co roku, przed oficjalnym rozpoczęciem, czerwony dywan ponownie uświetniły gwiazdy kina. Kto zachwycił i zaprezentował się w oszałamiającej kreacji?

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