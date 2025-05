Zaczynała od telenowel. Dziś meksykańska piękność podbija streaming

Eiza González: kariera Meksykanki nabiera tempa

Eiza González jest obecnie jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Aktorka zaczynała swoją karierę od ról w meksykańskich telenowelach, jednak od kilku lat coraz częściej pojawia się w kinowych i streamingowych anglojęzycznych hitach. Widzowie mogą ją pamiętać z ról w takich produkcjah jak "Baby Driver", "O wszystko zadbam", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Aelita: Battle Angel", "Godzilla vs. Kong" czy "Ambulans", serialach "Ekstrapolacje" czy "Pan i pani Smith".

Eiza González: "Problem trzech ciał" zmienił bieg jej kariery

W 2024 roku Gonzalez dodała do swojej filmografii aż trzy głośne produkcje. Pierwszą z nich był jeden z najoryginalniejszych seriali science fiction Netfliksa, czyli "Problem trzech ciał". To adaptacja pierwszego tomu fantastycznej trylogii "Wspomnienie o przeszłości Ziemi" Liu Cixina. Pierwsza część cyklu to "Problem trzech ciał". Kolejne to "Ciemny las" i "Koniec śmierci".

"Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości" - czytamy w oficjalnym opisie serialu.

"Kiedy przeczytałam scenariusz i książkę, nie było mowy, żebym odmówiła wzięcia udziału w tym serialu. Nigdy nie widziałam takiego widowiska. Nie ma [ani jednego serialu, ani jednego filmu - przyp. red.], do którego mogłabym to porównać...".

Eiza González: jej najnowszy film wbija w fotel

Kolejnym dużym sukcesem okazał się film "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani". To komedia akcji, która opowiada historię pierwszej w historii organizacji sił specjalnych utworzonej przez premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i niewielką grupę urzędników wojskowych, w tym pisarza Iana Fleminga. Gonzalez zagrała u boku takich gwiazd jak Henry Cavill oraz Alana Ritchsona.

Jesienią zeszłego roku zagrała z kolei w serialu "La Máquina: Bokser", w którym przyglądaliśmy się losom upadłego boksera Osuna (Gael García Bernal) i jego przyjaciela Andy’ego Lujana (Diego Luna), który ze wszystkich sił starał się, aby jego najlepszy kumpel wrócił na szczyt. Jakby mieli mało kłopotów, to w trudną sytuacją Lujana zaangażował również byłą Osuny, Irasemę (Eiza González)".

Od niedawna meksykańską aktorkę (oraz piosenkarkę) możemy oglądać w nowej produkcji. To intrygujący horror science fiction, w którym González wciela się w Riyę - kobietą, która pewnego dnia budzi się i odkrywa, że załoga jej stacji kosmicznej została zamordowana. Kiedy próbuje dociec, co tak naprawdę się wydarzyło, rozpoczyna lawinę zdarzeń, które mogą zakończyć się tragicznie.

W filmie partneruje jej znany z "Breaking Bad" Aaron Paul. W planach aktorka ma kolejne projekty, kontrakty i eventy. Następne miesiące będą dla niej bardzo pracowite.

