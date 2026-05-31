Zaczynał w telenowelach, został gwiazdą kina. Jego najnowszy film to wspaniała satyra

"Meksyk 1986": satyra i czarny humor

"Przesiąknięta satyrą i czarnym humorem opowieść o tym, jak Meksykanom udało się zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986. Ta szaleńcza sztuka nie byłaby możliwa, gdyby nie słynna meksykańska pomysłowość i zaradność" - czytamy w opisie komedii "Meksyk 1986" przedstawiającej losy ludzi, którzy z całej siły starali się doprowadzić do realizacji tego marzenia.

"Moja postać jest fikcyjna, ale wiele rzeczy, jakie mają miejsce w filmie to rzeczy, o których czytaliśmy, wiedzieliśmy lub słyszeliśmy, że się wydarzyły" - mówił Diego Luna wcielający się w Martina de la Torre, głównego bohatera produkcji. "Wszystko jest wymyślone, ale wiele z bohaterów [filmu - przy. red.] zostało opartych o ludzi, którzy wtedy działali".

"Mój bohater jest uosobieniem historii, która miała miejsce wiele razy w Meksyku - czyli historii ludzi, którzy otrzymali prostą szansę na sukces. Nikt od niego niczego nie oczekuj, ale nagle staje się kimś. Dlaczego? Ponieważ zasady można złamać, a ludzie bogacą się bardzo szybko. On jest zwykłym biurokratą, który znalazł się w odpowiednim miejscu i obiecał coś niemożliwego. A potem to realizuje" - dodawał na łamach Deadline.

"Meksyk 1986": kariera Diego Luny

Diego Luna zaczynał od małych ról w meksykańskich telenowelach, by po latach stać się jedną z ikon jednej z największych filmowych serii na świecie. Debiutem aktora był film z 1991 roku zatytułowany "El último fin de año". Później pojawił się w operze mydlanej "El Abuelo y Yo", w której zagrał z Gaelem Garcią Bernalem. Przełomem w jego karierze była rola w "I twoją matkę też" (2001).

Na przestrzeni lat zagrał w docenionych i nagradzanych filmach, jak i popularnych amerykańskich produkcjach. Od lat z sukcesem łączy występowanie w superprodukcjach i niszowych obrazach. W jego filmografii znajdują się takie tytuły jak "Frida", "Żołnierze spod Salaminy", "Dirty Dancing 2", "Terminal", "Obywatel Milk", "Elizjum", "Linia życia", "Gdyby ulica Beale umiała mówić", "Zakochany Berlin", "Narcos: Meksyk", "La Maquina: Bokser" czy oczywiście prequel "Nowej nadziei" - "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" i "Andor".

"Meksyk 1986": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Meksyk 1986" pojawi się w Netfliksie 5 czerwca.

