"Battleship: Bitwa o Ziemię" to pełen rozmachu film akcji, inspirowany popularną grą planszową.

"Battleship: Bitwa o Ziemię": film wciąż zaskakuje rozmachem. O czym opowiada?

Młody Alex Hooper (Taylor Kitsch) postanawia, śladem starszego brata Stone'a (Alexander Skarsgard), wstąpić do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Chłopak związuje się też z atrakcyjną Samanthą (Brooklyn Decker), która jest córką dowódcy floty, admirała Shane'a (Liam Neeson).

Po kilku latach naukowcy z NASA odkrywają planetę, na której panują warunki zbliżone do ziemskich. W odpowiedzi na wysłany przez ludzi sygnał na Ziemi pojawia się pięć niezidentyfikowanych obiektów. Jeden z nich rozbija się w Hongkongu, powodując poważne zniszczenia, zaś pozostałe lądują na wodach wokół Hawajów. Admirał Shane wysyła na miejsce patrol złożony z dwóch amerykańskich i jednego japońskiego niszczyciela. Niestety, obcy zamykają okręty w polu siłowym i niszczą dwa z nich. Wielu żołnierzy, w tym Stone, ginie wskutek ataku. Tymczasem niedoświadczony Alex obejmuje dowództwo na swoim statku. Mężczyzna musi podjąć walkę z nieznanym wrogiem i powstrzymać go przed ściągnięciem posiłków...

W produkcji Petera Berga zobaczymy także znanego z serialu "Szogun" Tadanobu Asano czy nagrodzonego Emmy Petera MacNicola.

Dynamiczne sceny morskich starć, imponujące efekty specjalne oraz gwiazdorska obsada sprawiają, że produkcja "Battleship: Bitwa o Ziemię" dostarcza emocji od pierwszej do ostatniej minuty.

"Battleship: Bitwa o Ziemię" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Battleship: Bitwa o Ziemię" zostanie wyemitowany już dziś, 13 listopada o godz. 22:05 w Czwórce.