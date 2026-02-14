Zacznie się o godz. 21. Film pełen akcji dziś w telewizji

Dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję obejrzeć w telewizji "Mumię" z 2017 roku w reżyserii Alexa Kurtzmana. To film pełen akcji z elementami horroru, w którym główną rolę gra Tom Cruise. Zdradzamy, o której i gdzie przełączyć.

Dwóch mężczyzn stoi obok siebie w pomieszczeniu o industrialnym charakterze, jeden ubrany jest w czarną koszulę, drugi w elegancki garnitur z kolorowym krawatem. Mężczyźni prowadzą poważną rozmowę, atmosfera jest napięta, a oświetlenie sugeruje wieczor...
"Mumia"UNIVERSAL PICTURES / DARK UNIVERAFP

"Mumia" z 2017 roku w reżyserii Alexa Kurtzmana to przygodowy film akcji z elementami horroru. Już dziś widzowie zobaczą go w telewizji.

    "Mumia": fabuła i obsada

    Film opowiada historię Nicka Mortona - żołnierza i poszukiwacza skarbów, który podczas misji odkrywa starożytny egipski grobowiec. W środku znajduje się sarkofag księżniczki Ahmanet. Mumia budzi się do życia, zaczyna siać zniszczenie, próbując odzyskać pełnię mocy i wykorzystać Nicka do realizacji swojego mrocznego planu.

    W głównej roli występuje Tom Cruise jako Nick Morton. Księżniczkę Ahmanet, czyli tytułową mumię, gra Sofia Boutella. W filmie pojawia się również Russell Crowe jako doktor Henry Jekyll.

    "Mumia" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Mumia" zostanie dzisiaj, 14 lutego, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

