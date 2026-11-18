Dzisiaj w telewizji widzowie zobaczą film oparty na autentycznej historii stworzenia najszybszego samochodu świata.

"Le Mans '66": spektakularne widowisko

"Le Mans '66" to prawdziwa historia wizjonerskiego amerykańskiego projektanta samochodów Carrolla Shelby'ego (Matt Damon) i nieustraszonego brytyjskiego kierowcy Kena Milesa (Christian Bale). Wspólnie stawili czoło obojętności wielkich korporacji, prawom fizyki i własnym ograniczeniom, by zbudować rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company i rzucić wyzwanie słynnej drużynie Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966 roku.

Za kamerą stanął James Mangold, a w rolach głównych wystąpili Matt Damon i Christian Bale. U ich boku oglądamy m.in. Jona Bernthala oraz Caitríonę Balfe.

Film otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym dla najlepszej produkcji roku. Ostatecznie skończył ze statuetkami za montaż i montaż dźwięku. Widzowie przyjęli produkcję z entuzjazmem. Doceniono realizm, tempo akcji i charakterystyczny humor.

"Le Mans '66" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Le Mans '66" zostanie dzisiaj, 18 listopada, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.