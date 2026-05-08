Zacznie się dziś równo o godzinie 20. Epicki film fantasy z gwiazdorską obsadą

"Łowca i Królowa Lodu": prequelu "Królewny Śnieżki i Łowcy". O czym opowiada film?

Królowa Ravenna (Charlize Theron) w zdradzieckim akcie wyrządza swej siostrze, Frei (Emily Blunt) niewybaczalną krzywdę. W jej wyniku serce pięknej królowej zamienia się w lód, uwalniając moce, jakich nie widział świat, moce, a o których istnieniu nie wiedziała nawet ona. Na dalekiej północy Freya buduje wielkie królestwo i armię łowców, w której obowiązuje tylko jedna zasada - nigdy nikogo nie kochać.

W wojnie dwóch królowych o dominację nad światem między dobrem a złem stoi on, najlepszy łowca - Eryk (Chris Hemsworth), który musi pomóc Frei pokonać Ravennę, by zło nie zapanowało nad światem. Choć mężny i niezwyciężony w bojach, Eryk nie potrafił wygrać z własnym sercem, które należy do Sary (Jessica Chastain), najlepszej łowczyni w armii Królowej Lodu.

"Nie chcieliśmy, aby ta opowieść była tak mroczna jak 'Królewna Śnieżka i Łowca'. Chcieliśmy równocześnie, by widzowie zobaczyli na ekranie piękną historię miłosną" - przekonuje Joe Roth, producent, odpowiedzialny m.in. za sukces takich baśniowych przebojów, jak "Czarownica" czy "Oz: wielki i potężny".

"Łowca i Królowa Lodu" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film zostanie wyemitowany już dziś, 8 maja o godzinie 20:00 w TV4.

