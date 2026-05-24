"Odyseja" to adaptacja historii z greckiego eposu Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz stara się wrócić na wyspę Itaka. Jego podróż jest pełna przygód, starć z cyklopem, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde zagrożenie oddala Odysa od jego domu i ukochanej rodziny.

Premiera zbliża się wielkimi krokami, a do nas dociera coraz więcej ciekawostek z planu. Tym razem Matt Damon zdradził, że na planie pojawiła się zazdrość o względy Christophera Nolana.

Nolan znalazł swoją ulubienicę?

Zendaya wciela się w rolę Ateny - córki Zeusa, bogini mądrości i wojny sprawiedliwej. W jednym z wywiadów dla magazynu "Elle" Christopher Nolan pochwalił młodą aktorkę za łatwość we wcielaniu się w rolę i umiejętność pracy w kilku projektach jednocześnie. W jego opinii zaprezentowała "prawdziwe poczucie wdzięku i opanowania".

Aktorzy współpracujący z Nolanem wiedzą, że reżyser jest raczej oszczędny w pochwałach, a dobre ujęcie zazwyczaj kwituje suchym: "Tak, dobrze". Matt Damon zdradził jednak, że gdy chodziło o Zendayę, sprawy miały się inaczej.

"Były ujęcia, w których ona zrobiła coś konkretnego, zagrała tę niesamowitą scenę, a on powiedział: 'Cięcie'. A potem dodał: 'Idealnie'. I dosłownie Tom [Holland] i ja byliśmy tym zafascynowani" - wspominał aktor. "Ona dostała 'idealnie'? Ja nigdy nie dostałem 'świetnie'. Ona dostała 'idealny'? Narzekaliśmy na to przez cały film".

W obsadzie "Odysei" znaleźli się: Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton. Bilety na premierę wyprzedały się już ponad rok temu - film trafi do kin 17 lipca 2026 roku.