"Kod Da Vinci": thriller z gwiazdorską obsadą

Nakręcony w 2006 roku thriller to ekranizacja bestsellerowej książki Dana Browna o tajemniczej śmierci w Luwrze, które staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek w dziejach ludzkości, sięgającej swymi korzeniami do początków chrześcijaństwa.

Tom Hanks wcielił się w Roberta Langdona, profesora Harvardu i specjalistę od symboli i szyfrów, który ma za zadanie rozwikłać łamigłówkę pozostawioną przez bezwzględnego mordercę. Na ekranie mu partnerowali m.in. Ian McKellen, Audrey Tautou , Jean Reno , Paul Bettany i Alfred Molina.

Seria filmów o Robercie Langdonie, choć generowała ogromne zyski (łącznie blisko 1,5 miliarda dolarów), nie zdołała przekonać krytyków. Na platformie Rotten Tomatoes wszystkie trzy produkcje zanotowały niskie oceny - "Kod da Vinci" uzyskał 25% pozytywnych recenzji, "Anioły i demony" 37%, a "Inferno" zaledwie 23%. Pomimo popularności i globalnego rozgłosu, ekranizacje powieści Browna były często krytykowane za powierzchowność fabularną i uproszczony sposób przedstawienia historii.

"Kod Da Vinci" w telewizji. Kiedy i gdzie można go zobaczyć?

Film "Kod Da Vinci" zostanie wyemitowany na kanale Polsat już dziś, 1 lipca o godzinie 20:00.

