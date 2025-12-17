"Pewnego razu... w Hollywood": nagrodzone dzieło Quentina Tarantino

"Pewnego razu... w Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino to opowieść o schyłku złotej ery kina i o ludziach, którzy próbują się w niej odnaleźć. Głównym bohaterem jest Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), aktor westernów, który powoli wypada z obiegu. Towarzyszy mu Cliff Booth ( Brad Pitt ) - jego dubler, kierowca i przyjaciel w jednym. Relacja tej dwójki to jeden z najbardziej poruszających wątków filmu. W tle przewijają się realne postaci - Sharon Tate (Margot Robbie), Bruce Lee, Roman Polański, a także sekta Charlesa Mansona.

Reklama

Dzieło Tarantino zostało obsypane nagrodami. Na swoim koncie ma m.in. dwa Oscary (dla Brada Pitta i za scenografię), trzy Złote Globy oraz dziesiątki wyróżnień z festiwali filmowych. Produkcja z 2019 roku do dziś wzbudza emocje - jedni zachwycają się jej klimatem, inni wyłapują dziesiątki filmowych odniesień i smaczków. To bez wątpienia hołd dla dawnego Hollywood, świata westernów, kina klasy B i marzeń o wielkiej karierze.



"Pewnego razu... w Hollywood" jest hołdem dla kina i telewizji końca lat 60. Jednocześnie to alternatywna wizja prawdziwych wydarzeń związanych z historią Sharon Tate. Zakończenie filmu świadomie odchodzi od faktów.

"Pewnego razu... w Hollywood" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pewnego razu... w Hollywood" zostanie dzisiaj, 17 grudnia, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

Czytaj więcej: Netflix nie oszczędza. Nowy film z Bradem Pittem pochłonie ogromne pieniądze