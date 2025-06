Zachwyca urodą i talentem. Nie boi się krytykować Hollywood

Sonia Braga - przeznaczenie się o nią upomniało

Sonia Braga zdecydowanie należy do najważniejszych aktorek brazylijskiego kina, chociaż jej początki nie były łatwe. Już jako młoda dziewczyna musiała zatrudnić się jako kelnerka i na recepcji, by wspomóc rodzinę finansowo po niespodziewanej śmierci ojca. Jednak przeznaczenie szybko się o nią upomniało.

Jako czternastolatka występowała w brazylijskim odpowiedniku Teatru Telewizji, cztery lata później wybrano ją do obsady inscenizacji "Hair". W 1975 w jej karierze nastąpił prawdziwy przełom. Zagrała główną rolę w telenoweli "Gabriela". To właśnie opery mydlane sprawiły, że jej nazwisko stało się powszechnie znane.

Reklama

"Nie czuję, żebym była aktorką. Nie mam wykształcenia. Boję się prób, profesjonalni aktorzy mnie zawstydzają" - mówiła.

Później było tylko lepiej. Film "Dona Flor i jej dwóch mężów" w reżyserii Bruno Baretto w Brazylii przebił popularnością "Szczęki" Stevena Spielberga, a po roli w nominowanym do czterech Oscarów "Pocałunku kobiety pająka" Hectora Babenco okrzyknięto ją nową Sophią Loren. Za tę rolę otrzymała także nominację do Złotego Globu, którą mogła się później pochwalić jeszcze dwukrotnie - po pracy nad filmami "Dyktator z Paradoru" (1988) i "Sezon w piekle" (1994).

Zdjęcie Sonia Braga w 1982 roku / Images Press / Getty Images

Drzwi Hollywood stanęły przed nią otworem

Drzwi do Hollywood stanęły przed nią otworem, lecz w ojczyźnie nowe propozycje angaży pojawiały się już rzadko - w branży uważano, że Sonia zaczęła grymasić i za bardzo się ceni. Aktorka wyprowadziła się do Los Angeles, a potem do Nowego Jorku. Szybko nauczyła się języka, co znacząco zwiększyło jej możliwości aktorskie w USA.

Zagrała nawet w najbardziej nowojorskim z seriali - "Seksie w wielkim mieście", gdzie w trzech odcinkach wcieliła się w kochankę jednej z głównych bohaterek. W filmografii aktorki znajdują się również takie tytuły jak "Fasolowa wojna", "Żółtodziób", "Forsa w grze", "Od zmierzchu do świtu 3", "Oczy anioła", "Fatima", "Bacurau", "Miasto śmierci".

W 2016 roku premierę miał film "Aquarius", który przyniósł Bradze nie tylko najlepszy występ w karierze, ale i jedną z lepszych ról kobiecych ostatnich lat.

"Czytając scenariusz, niemal straciłam oddech. Wszystko tam miało sens, to było prawie jak science fiction" - mówiła aktorka. "Jestem Latynoską. Nie widzę swojej reprezentacji w Fabryce Snów. Z góry decyduje się, kto będzie znany, a kto nie. Jedna z oscarowych nominacji zawsze musi być zarezerwowana dla Meryl Streep. Streep oczywiście jest fenomenalna, ale na świecie znajdzie się parę równie utalentowanych aktorek" - wyznała Sonia Braga, nawiązując do roli Franceski Johnson w filmie "Co się wydarzyło w Madison County", która przeszła jej obok nosa i trafiła właśnie do Streep.

Mężczyźni oddaliby jej wszystko, lecz ona woli być sama

O aktorce było głośno nie tylko ze względu na jej sukcesy w branży. Spore emocje wzbudzały także jej romanse. Amerykański aktor i reżyser Robert Redford zdecydowanie stracił dla niej głowę. W 1985 rozwiódł się z dotychczasową żoną po 27 latach małżeństwa, by być z Sonią, lecz ta publicznie przyznawała, że łączy ich tylko przyjaźń.

Zdjęcie Sonia Braga i Robert Redford w 1988 roku / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

Plotki utrzymują, że za artystką szalał także Clint Eastwood, jednak ta relacja także nie została nigdy potwierdzona przez Brazylijkę. Prawdziwa jest ponoć informacja o związku z wokalistą Van Halen Davidem Lee Rothem.

Otwarcie mówi, że nie żałuje, że nie jest mężatką i nie ma dzieci. "Dla aktora największą nagrodą jest praca. Poza tym jestem zbyt idealna, by zostać żoną" - wyznała Braga.

Zobacz też: Najlepszy polski horror? Zapomniane arcydzieło lat 80.