Za udział w niskobudżetowej produkcji kolegi Larroquette otrzymał nietypowe wynagrodzenie. "W zamian dał mi trochę marihuany. Wychodząc ze studia nagraniowego poklepałem go po plecach i życzyłem mu powodzenia" - wyjawił gwiazdor "Orłów z Bostonu". Rolę narratora aktor powtórzył w trzech kolejnych odsłonach serii głośnych horrorów, tym razem jednak zapłacono mu już gotówką. "Robisz coś za darmo w latach 70. i dostajesz trochę pieniędzy w latach 90. To zdecydowanie mocno utkwiło w moim CV" - przyznał ze śmiechem Larroquette. I dodał, że do dziś nie obejrzał żadnej części "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". "Nie jestem fanem horrorów" - skwitował aktor.