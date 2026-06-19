Pochodzi z Wrocławia, a trafił pomiędzy prawdziwe gwiazdy! To zaskakujące, że Marcin Harasimowicz, znany w mediach jako Martin Harris, może pochwalić się, że w swojej filmografii ma prawdziwy hit z uniwersum DC!

W "Supermanie" w reżyserii Jamesa Gunna Marcin Harasimowicz zagrał borawiańskiego generała. I nie jest to jedynie "puszczenie oczka" do uważnych widzów. Z informacji o produkcji wynika, że jego rola rozrosła się w trakcie zdjęć - z małego epizodu do kilku rozbudowanych sekwencji. W praktyce oznacza to jedno: aktor musiał dowieźć jakość na planie, skoro twórcy uznali, że warto zatrzymać go w filmie na dłużej.

A to jest dokładnie ten moment, o którym marzy każdy aktor na dorobku: przychodzisz na jedną scenę, a wychodzisz z filmu jako postać, którą widz realnie zapamięta.

Marcin Harasimowicz nie jest celebrytą z pierwszych stron gazet, tylko człowiekiem, który krok po kroku buduje karierę w Los Angeles. Urodził się we Wrocławiu i przez lata zajmował się profesjami, które z Hollywood miały niewiele wspólnego. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje pod pseudonimem Martin Harris. Krócej, bardziej "po amerykańsku", łatwiej do zapamiętania - to klasyczny ruch w branży, w której nazwisko ma działać jak logo: być proste i dźwięczne.

Droga na czerwony dywan

Najciekawsze w tej historii jest to, że nie zaczyna się od wielkiej roli, tylko od życiowych zakrętów. Marcin Harasimowicz, zanim na serio zajął się aktorstwem, pracował w mediach jako dziennikarz sportowy. Ma za sobą także etap stand-upowy oraz prowadzenie wydarzeń komediowych. Do tego doszła nauka i trening - w tym edukacja aktorska w renomowanym środowisku - bo Hollywood nie wybacza improwizacji, gdy trzeba stanąć przed kamerą obok gwiazd z najwyższej półki.

"Superman" to nie niszowy projekt, lecz marka, którą zna praktycznie każdy. Nawet jeśli ktoś nie ogląda filmów superbohaterskich, wie, kim jest Clark Kent i co oznacza wielkie "S" na jego piersi. Dla aktora z Polski działającego w USA pojawienie się w takiej produkcji to najlepsza wizytówka. Nagle w CV pojawia się tytuł, który otwiera drzwi: agenci, castingi i większe propozycje. I nie trzeba grać głównej roli, by to zadziałało - czasem wystarczy kreacja, która ma charakter i kilka mocnych scen.

Nie tylko "Superman"

Martin Harris ma już na koncie kilka głośnych tytułów, w których można go wypatrywać, takich jak: "Amsterdam", "Gray Man", "Czerwona nota" czy "Polowanie". Aktor budował swoje CV krok po kroku, od mniejszych ról drugoplanowych w skromniejszych projektach, aż po najbardziej rozpoznawalne produkcje świata.

Warto zapamiętać to nazwisko i pseudonim, bo to jeden z tych przypadków, gdy polski akcent w Hollywood nie jest jednorazową ciekawostką. Jeśli wypatrzycie borawiańskiego generała w "Supermanie", możecie mieć podwójną satysfakcję: oglądacie wielki film i jednocześnie śledzicie karierę kogoś, kto wyszedł z Wrocławia prosto do świata DC.



