Hugh Jackman dorabiał... jako klaun!

W show-biznesie lubimy historie od zera do bohatera, ale Hugh Jackman ma wersję wyjątkowo kolorową. Zanim stał się symbolem twardziela z pazurami, był człowiekiem od baloników, dowcipów i rozśmieszania dzieci, które potrafią być najbardziej wymagającą publicznością świata. Dorosłych da się omamić autopromocją. Dzieci nie kupią niczego, jeśli nie jest to naprawdę zabawne. Występy na dziecięcych imprezach to trening, którego nie da się podrobić. Jeśli potrafisz utrzymać uwagę kilkulatków, to potem żaden plan filmowy nie wydaje się aż tak straszny.

To było typowe dorabianie na starcie - praca, która dawała pieniądze i jednocześnie pozwalała stać na scenie, ćwiczyć kontakt z publicznością i oswajać tremę. Jackman zanim wszedł na wielkie ekrany, pracował jako klaun na przyjęciach dziecięcych. To zdecydowanie robota, w której trzeba mieć energię, dystans do siebie i refleks.

W dodatku to zajęcie uczy jednej kluczowej rzeczy; nie wszystko może pójść zgodnie z planem. Dziecko może w połowie występu stwierdzić, że nie lubi klaunów. Ktoś zacznie płakać. Ktoś ucieknie do kuchni. Ktoś ukradnie rekwizyt. I ty musisz to obrócić w żart, bo show ma trwać.

Hugh Jackman Jesse Grant Getty Images

Poprzednia praca zaowocowała w kolejnych

Jeśli spojrzeć na karierę gwiazdora, widać, że "klaunowanie" zostawiło w nim ważną cechę - umiejętność grania do ludzi. Jackman ma naturalny talent do kontaktu z widzem, nawet gdy jest to mroczna rola. To jest coś, co widać zwłaszcza w musicalach i na galach, gdy prowadzi wielkie wydarzenia - luz, wyczucie czasu i uśmiech w odpowiednim momencie.

Jackman pochodzi z Australii i zanim wstąpił do Hollywood, szedł klasyczną drogą aktora: szkoła, teatr, telewizja, role, które budują doświadczenie. W jego przypadku od początku było widać, że ma pakiet sceniczny: głos, ruch, pewność ciała. Nie jest przypadkiem, że później tak dobrze odnalazł się w musicalach.

Potem Wolverine zrobił z niego globalną gwiazdę, co jest zaskakującym zwrotem akcji! Aktor, który kiedyś rozśmieszał dzieci w kolorowym stroju, przez lata był twarzą jednej z najbardziej twardych postaci świata Marvela. Jako Logan miał w sobie wściekłość, melancholię i zmęczenie. Jego Wolverine nie był tylko maszyną do walki, ale kimś, kto nosi w środku historię. I może właśnie dlatego tak długo utrzymał tę rolę na wysokim poziomie: bo Jackman zawsze grał emocją, a nie samym efektem.

Jeśli ktoś chciałby się przekonać, że Jackman jest urodzonym artystą scenicznym, to udowodnił to "Królu rozrywki". To film, który żyje muzyką, energią i czystym występem. I tu koło się domyka: od klauna na dziecięcych przyjęciach do showmana w kinowym musicalu. Różnica jest taka, że zamiast balonowego pieska ma wielką scenę i choreografię, a zamiast dziesięciu dzieci - miliony widzów.

Zobacz też: Na ten film czeka cały świat. Prawdziwa historia Króla Popu