Z rodziną najlepiej tylko na zdjęciach? Ten film pokazuje dlaczego

"Szwagier: Rodzina jako źródło radości i cierpienia

"Szwagier" to nowy film reżysera Szymona Jakubowskiego ("Jak żyć?"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Paulina Gałązka ("Zamach na papieża"), Aleksandra Adamska ("Ślub doskonały"), Aleksandra Konieczna ("Ostatnia rodzina"), Maciej Kosiacki ("Kulej. Dwie strony medalu"), Arkadiusz Detmer ("Symetria") i Tomasz Sobczak ("Generał - zamach na Gibraltarze"). Film pokazuje losy z pozoru typowej polskiej rodziny, narastający kryzys, przemoc i brak wsparcia. To uniwersalna historia poszukiwania sprawiedliwości za wyrządzone krzywdy.

"Moja bohaterka najpierw jest uwikłana w toksyczną relację z dominującą matką, a potem powiela ten schemat, wchodząc w destrukcyjny związek z mężem. Początkowo doświadcza czegoś, co psychologia nazywa lovebombingiem - intensywnego romantycznego początku, który z czasem zaczyna pękać. Rysy w relacji zamieniają się w destrukcję" - mówiła Paulina Gałązka w rozmowie z PAP Life.

"Ogromną siłą tego scenariusza jest też to, że mimo trudnego tematu nie brakuje w nim humoru. To nie jest film, który tylko epatuje cierpieniem, ale raczej pokazuje rodzinę od środka - taką, jaką spotykamy bardzo często. Bo rodzina potrafi być źródłem największego szczęścia, ale też przyczyną ogromnych traum" - podkreślała Aleksandra Adamska w rozmowie z PAP Life.

Film z powodzeniem pokazywany był na międzynarodowych festiwalach, gdzie zdobył liczne nagrody.

"Szwagier": Fabuła

Rodzinę Gajdów poznajemy na ślubie Ewy i Bronisława, którzy jak każda młoda para wierzą, że będą ze sobą na zawsze. Jednak nie od dziś wiadomo, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, a w rzeczywistości bywa rożnie. Mijają lata i w małżeństwie Ewy pojawiają się pierwsze rysy, a rodzina, która powinna się wspierać wybiera pozory i odwraca wzrok od problemów.

Impas trwa. Dopiero, gdy w końcu dojdzie do eskalacji przemocy rodzinnej, wobec której wymiar sprawiedliwości jest bezsilny, rodzina Gajdów podejmuje działania. Jednak jest już za późno na rozmowę i jedyne co zostaje, to zareagować przemocą na przemoc.