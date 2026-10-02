Z fuzji Paramount i Warner Bros. powstanie Skydance. Szef wytwórni ma ambitne plany

Należące do Ellisona Paramount-Skydance wykupiło Warner Bros. Discovery za 110 miliardów dolarów. Finalizacja fuzji została opóźniona o dwa miesiące z powodu pozwów antymonopolowych, złożonych przez władze 12 stanów oraz amerykańską Gildię Scenarzystów.

David Ellison o fuzji Paramount i Warner Bros.

"Co kiedyś było szczytem, teraz jest tylko początkiem. Paramount i Warner Bros. przez ponad sto lat kształtowały naszą kulturę. Łącząc je, nie przepisujemy historii. Dajemy tym ikonicznym wytwórniom silniejszy silnik. Razem jesteśmy Skydance: domem dla odważnej, jakościowej narracji, w którym kreatywność jest stawiana na pierwszym miejscu" - czytamy we wpisie Ellisona na platformie X.

Właściciel Skydance przekonywał, że Paramount i Warner Bros. będą wciąż działały jako odrębne podmioty. "Nigdy nie chcieliśmy, żeby nowa tożsamość korporacyjna osłabiła, zmieniła lub przyćmiła którąkolwiek z tych marek. Chcieliśmy jednak, żeby połączona firma miała nazwę nadającą jej własny charakter, a jednocześnie pozwoliła Paramount i Warner Bros. - oraz naszym pozostałym markom - pozostać w centrum uwagi" - kontynuował.

"Mamy ambitne cele dla Skydance i zamierzamy realizować je z pasją, wyobraźnią i gotowością do podejmowania rozsądnego ryzyka. Jednocześnie uszanujemy to, co czyni Paramount i Warner Bros. wyjątkowymi. Damy im możliwość rozwoju, opowiadania nowych wspaniałych historii i dotarcia z nimi do jeszcze szerszej publiczności na całym świecie dzięki skali działania i możliwościom Skydance. Jestem niezwykle podekscytowany tym, co wspólnie zbudujemy" - zakończył Ellison.

Zmiany personalne w Warner Bros.

Wiadomo, że w Warner Bros. dojdzie do zmian personalnych. Portal Puck podał, że z wytwórnią pożegnają się dotychczasowi szefowie produkcji filmowej: Michael De Luca i Pamela Abdy. Mają ich zastąpić Josh Greenstein i Dana Goldberg z Paramount. De Luca i Abdy słynęli z finansowania ambitnych, autorskich projektów, które często przynosiły straty finansowe. Zatrudnienie Greensteina i Goldberg jest odczytywane przez dziennikarzy jako zapowiedź skupienia się na franczyzach i kinie komercyjnym.