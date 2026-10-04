"Portrait of God": YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin

Oryginalny "Portrait of God" trwa zaledwie kilka minut. Opowiada o religijnej młodej kobiecie przygotowującej prezentację na temat obrazu przedstawiającego Boga. Problem w tym, że część osób widzi na pozornie pustym płótnie coś, czego inni nie są w stanie dostrzec. To właśnie ten pomysł stał się podstawą pełnometrażowej wersji. Oryginalny film został opublikowany w 2022 roku i zgromadził już ponad 10 mln wyświetleń na YouTube.

Sukces internetowego oryginału jest ważną częścią tej historii. Dylan Clark należy do nowego pokolenia twórców horrorów, którzy najpierw budowali publiczność w internecie, a dopiero później trafili do Hollywood. Podobną drogę przeszedł Curry Barker, autor "Obsesji", otwiera się w nowym oknie. Jego krótkometrażowy horror "The Chair" przekroczył 10 mln wyświetleń na YouTube, zanim Barker przeniósł się do kina fabularnego. "Obsesja" stała się następnie jednym z największych niespodziewanych sukcesów box office'u.

"Portrait of God" wpisuje się więc w coraz wyraźniejszy model, w którym Hollywood sięga po internetowe horrory. Nie chodzi wyłącznie o gotowy pomysł na film, ale także o istniejącą widownię i dowód, że krótka produkcja potrafi wzbudzić zainteresowanie bez tradycyjnej kampanii studyjnej.

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", dla Clarka będzie to kolejny ważny krok w stronę Hollywood. Reżyser przygotowuje także nową wersję "Blair Witch Project", która ma być jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim i trafić do kin we wrześniu przyszłego roku.

"Portrait of God" będzie jego następnym filmem fabularnym. W pełnometrażowej wersji główną rolę zagra Chase Infiniti, znana z "Jednej bitwy po drugiej" oraz serialu "Testamenty". Szczegóły fabuły pełnometrażowego filmu pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Clark napisał scenariusz wspólnie z Joe Russo.