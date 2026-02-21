Berlinale 2026: poznaliśmy laureatów

W Konkursie Głównym 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie o nagrody walczyły 22 filmy. Laureatów Złotego Niedźwiedzia oraz wyróżnień Konkursu Głównego wybrało jury pod przewodnictwem Wima Wendersa, reżysera m.in. "Piny", "Perfect Days", "Po tamtej stronie chmur", "Million Dollar Hotel".

W składzie jury znaleźli się Ewa Puszczyńska, polska producentka, która pracowała przy takich tytułach jak m.in. "Ida", "Zimna wojna", "Prawdziwy ból"; indyjski reżyser i producent Shivendra Singh Dungarpur, nepalski reżyser Min Bahadur Bham, południowokoreańska aktorka Bae Doona, amerykański reżyser, scenarzysta i producent Reinaldo Marcus Green oraz japońska reżyserka Hikari (Mitsuyo Miyazaki).

To również druga edycja berlińskiego festiwalu, którego kierownikiem artystycznym jest Tricia Tuttle. Na rozpoczęciu ceremonii wypowiedziała się na temat festiwalu oraz tego, jak rzeczywistość wpływa i jest przedstawiana przez kino. Odniosła się również do wolności słowa oraz różnych głosów, jakie wybrzmiewają na festiwalu na temat świata, który nas otacza. Zaznaczyła, że w nagrodzonych filmach widać różnorodność spojrzeń która jest ważna w kinematografii. Na koniec ceremonii zaznaczyła, że festiwal jest miejscem dla wszystkich, a o rzeczach niewygodnych należy mówić.

Berlinale 2026: "Yellow Letters" ze Złotym Niedźwiedziem

Złotego Niedźwiedzia na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie otrzymał İlker Çatak, twórca dramatu politycznego "Yellow Letters", przedstawiającego losy tureckich artystów teatralnych, którzy muszą zmierzyć się z wyzwaniami z powodu prześladowań.

Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury uhonorowano film "Queen at Sea"; Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Grand Prix Jury trafił do Emin Alper za film "Salvation".

Nagrodę za najlepszą rolę główną przy wielkich brawach odebrała Sandra Hüller za rolę w filmie "Rose" Markusa Schleinzera. Aktorka podziękowała na scenie Ewie Puszczyńskiej, i zaznaczyła: "chyba niedługo się zobaczymy". Sandra Hüller odebrała to wyróżnienie po raz drugi. W 2006 roku została nagrodzona za występ w filmie "Requiem".

W kategorii najlepsza drugoplanowa rola zwyciężył duet: Tom Courtenay oraz Anna Calder-Marshall, którzy zagrali razem w produkcji "Queen at Sea" w reżyserii Lance'a Hammera. To film przedstawiający losy Leslie (Calder-Marshall), która cierpi na demencję. Jej pogarszający się stan przyczynia się do konfliktu pomiędzy jej córką (Juliette Binoche) i mężem (Courtenay).

Srebrnego Niedźwiedzia w kategorii najlepszy reżyser odebrał Grant Gee za "Everybody Digs Bill Evans", a nagrodzę za najlepszy scenariusz przyznano Geneviève Dulude-de Celles za "Nina Roza". Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcie artystyczne odebrali Anna Fitch i Banker White za "YO Love is a Rebellious Bird".

Berlinale 2026: najlepszy dokument i film krótkometrażowy

Nagrodę CUPRA Filmmaker Award odebrał Jingkai Qu za film "Kleptomania". Srebrny Niedźwiedź przypadł Fanny Texier za "A Woman's Place Is Everywhere". Złotego Niedźwiedzia w kategorii najlepszy film krótkometrażowy jury przyznało "Someday a Child" w reżyserii Marie-Rose Osta.

Za najlepszy dokument uznano "If Pigeons Turned to Gold", którego reżyserką jest Pepa Lubojacki. Najlepszy film pełnometrażowy (The GWFF Best First Feature Award) trafił do Abdallaha Alkhatiba za "Chronicles From the Siege".

Honorowego Złotego Niedźwiedzia, wyróżnienie za całokształt twórczości, odebrała 12 lutego Michelle Yeoh, która zachwyciła widzów i krytyków w takich filmach jak "Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Wyznania gejszy", "Wszystko, wszędzie, naraz".

