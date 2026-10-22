Wzywa do bojkotu własnego filmu. "Dla dobra całej ludzkości"

Nowy zwiastun filmu "Ali G: Kto ja jezdem?" mówi jasno: bojkot!

"Prosimy was, dla dobra przyzwoitości i całej ludzkości, dołączcie do bojkotu. Błagamy, nie oglądajcie tego filmu" - słyszymy w zapowiedzi.

"Ali G: Kto ja jezdem?": nowy zwiastun wyczekiwanego filmu. Sacha Baron Cohen zagrał aż trzy role

W filmie, o którego bojkot apeluje Cohen, wciela się on w aż trzy różne, kontrowersyjne postaci. Skala przedsięwzięcia była bezprecedensowa w jego dotychczasowej karierze.

"Musieliśmy przez lata pracować z zespołami specjalistów od protez charakteryzatorskich. Mieliśmy też zespoły zajmujące się animatroniką. Chciałem, aby widzowie naprawdę, naprawdę mocno się śmiali. Chciałem też przyjrzeć się zjawisku teorii spiskowych i kłamstw" - zdradził w programie "60 minutes" w stacji CBS News.

Cohen przypomniał przy okazji, że sednem pomysłu na postać Alego G było zestawienie światowej klasy ekspertów w różnych dziedzinach z największym idiotą na świecie. I mimo iż komik stwierdził też prowokacyjnie, że po prostu bawi się głosami i tworzy zabawnych bohaterów, to w rzeczywistości wypracował własną odmianę komedii, która ma nie tylko śmieszyć, ale i skłaniać do refleksji.

W wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" wyznał, że chodzi na pokazy próbne, nagrywa reakcje publiczności i zapisuje, które żarty wywołują śmiech:

"Montuję żarty z dokładnością do pojedynczych klatek. To obsesyjna, bardzo drobiazgowa praca, ale jej celem jest tworzenie naprawdę zabawnych filmów. Zawsze słucham publiczności i to ona wyznacza mi kierunek".

"Sacha jest Michaelem Jordanem tego rodzaju kina. Do pewnego stopnia my wszyscy nim jesteśmy. Stworzyliśmy ten gatunek i nikt nie dorównał temu, co zrobiliśmy" - podsumował Dan Mazer, brytyjski scenarzysta, reżyser i producent komediowy, stały współpracownik Cohena.

"Ali G: Kto ja jezdem?": o filmie

Po dwudziestu latach balowania i podrywu, Ali G przeżywa prawdziwy szok. Okazuje się, że jego wieloletnia dziewczyna Julie jest w ósmym miesiącu ciąży! Koniec z imprezowaniem? Nic z tych rzeczy! Przyszły tatuś rusza do Ameryki, żeby odzyskać dawną sławę, zarobić wielką kasę i udowodnić światu, że nadal jest numerem jeden. Jak zwykle ma wielkie ambicje, jeszcze większe ego i absolutnie żadnego pojęcia, w co się pakuje.

"Ali G: Kto ja jezdem?" tylko w Cinema City i wybranych kinach 23-24 października!

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