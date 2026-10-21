"Zakochana złośnica" Gila Jungera to uwspółcześniona wersja komedii Williama Szekspira pod tym samym tytułem. Opowiada o nastoletniej Biance (Larisa Oleynik), która zostaje zaproszona na szkolny bal przez Camerona (Joseph Gordon-Levitt). Ojciec dziewczyny zgadza się na jej udział pod jednym warunkiem - w uroczystości ma też uczestniczyć jej mało rozrywkowa siostra Kat (Stiles). Ta jednak nie jest tym zainteresowana. Cameron namawia zbuntowanego Patricka Veronę (Ledger), by zaprosił Kat na bal.

"Zakochana złośnica" okazała się umiarkowanym hitem w czasie swej premiery, ale po latach doczekała się statusu kultowego. W kluczowym momencie Patrick śpiewa Kat piosenkę "Can't Take My Eyes Off You". Do tej sceny nawiązała Stiles w swym występie.

Heath Ledger i Julia Stiles w filmie "Zakochana złośnica" AKPA

Obsada "Zakochanej złośnicy" oddała hołd Heathowi Ledgerowi

Dedication Night to jeden z najbardziej popularnych momentów każdego sezonu amerykańskiego "Tańca z gwiazdami". W tym odcinku pozostałe w programie pary oddają hołd ludziom, którzy w znaczący sposób wpłynęli na ich życie.

Po występie do Stiles i jej tanecznego partnera Ezry Sosy dołączyli pozostali członkowie obsady "Zakochanej złośnicy". "Jeśli ktoś miał oddać hołd Heathowi lub naszemu filmowi, to musieli być wszyscy. Błagałam każdego z osobna i wszyscy stanęli na wysokości zadania" - wspominała aktorka w rozmowie z Variety.

Tragiczna śmierć Heatha Ledgera

Heath Ledger zmarł niespodziewanie 22 stycznia 2008 roku. Miał zaledwie 28 lat. Przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie leków na receptę. Rok później otrzymał pośmiertnego Oscara za rolę Jokera w "Mrocznym Rycerzu" Christophera Nolana.