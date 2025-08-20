Wzięli ślub kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu. Są razem już 15 lat

Elsa Pataky również zajmuje się aktorstwem. Jest jedną z tych hiszpańskich artystek, którym udało się zabłysnąć nie tylko na rodzimym rynku, ale również w Hollywood. Mogliśmy ją oglądać w serii "Szybcy i wściekli", "Furiosie" czy "Przechwyconych". W tym roku skończyła 49 lat i jest starsza od swojego męża o 7 lat.

Chris Hemsworth i Elsa Pataky zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia

Para poznała się przez wspólnego przyjaciela, agenta gwiazd Williama Warda. Podobno była do miłość od pierwszego wejrzenia. Od razu umówili się na pierwszą randkę. Już 25 września 2010 roku zadebiutowali oficjalnie jako para na imprezie organizowanej przez Los Angeles County Museum of Art. Zdjęcia zakochanych wywołały po tym wydarzeniu burzę w sieci.

Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć, jak ich relacja wchodzi na kolejny etap. Zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu związku, 25 grudnia, Elsa i Chris powiedzieli sobie "tak". Prywatna ceremonia odbyła się na jednej z indonezyjskich wysp w otoczeniu rodziny.

"To wszystko zdarzyło się naprawdę szybko, ale czuliśmy, że to właściwa decyzja. Że to ma sens i właśnie tak ma być. [...] W zasadzie nie mieliśmy żadnego planu, jeśli mam być szczery. Byliśmy akurat na wakacjach wspólnie z naszymi rodzicami, zupełnie przypadkiem, więc spontanicznie uznaliśmy, że to dobra okazja. I zrobiliśmy to" - wyznał Chris Hemsworth w programie "Good Morning Britain".

Zdjęcie Chris Hemsworth i Elsa Pataky w 2010 roku / John Shearer / Getty Images

Szybkie zaślubiny były zaskakującym krokiem szczególnie dla fanów Elsy, która wcześniej była zaręczona z innym znanym hollywoodzkim gwiazdorem - Adrienem Brodym.

Założenie rodziny było ich wspólnym marzeniem

Para już kilka lat po ślubie powiększyła rodzinę. Pierwsza córka, India Rose, przyszła na świat w 2012 roku. Dwa lata później Elsa urodziła bliźniaki - Sashę i Tristana. Małżonkowie od zawsze powtarzali, że ich największym marzeniem było stworzenie własnej rodziny.

"Posiadanie u swojego boku człowieka, którego kochasz i tworzenie z nim rodziny to najlepsza rzecz, jaka może przytrafić się w życiu. Nie mogę prosić o więcej" - mówiła Hiszpanka w rozmowie z magazynem "Hola!".

Rodzina pierwsze wspólnie zamieszkiwała Londyn. Później na dłużej przeprowadzili się do Los Angeles, lecz ostatecznie osiedlili się w australijskim miasteczku Byron Bay.

"Owszem, kochałem niektóre aspekty życia w Los Angeles, ale zarówno moja żona, jak i ja poczuliśmy, że przeprowadzka do Australii będzie dobrym krokiem. Mieszkańcy Byron Bay traktują nas jak swoich. Życie tam jest bardziej wyluzowane, spokojne, zrelaksowane, mniej intensywne i po prostu lepsze dla naszych dzieci" - stwierdził Hemsworth w wywiadzie dla "Traveller".

Zdjęcie Chris Hemsworth i Elsa Pataky / Jeff Spicer / Getty Images

Aktor odstawił pracę i skupił się na rodzinie. Dlaczego?

W tym roku Elsa i Chris będą świętować 15. rocznicę ślubu. "Wiadomo, jak w każdym małżeństwie bywają lepsze i gorsze dni. To zabawne, że ludzie uważają nas za idealną parę. Nie ma mowy. Były wzloty i upadki, my nadal pracujemy nad tym związkiem. To nie jest łatwe [...] Małżeństwo wymaga dużo pracy. Nie wydaje mi się, żeby każda para była idealna. Związek wymaga cierpliwości, zrozumienia, wielu rozmów, poznania drugiej osoby, a także poznania siebie i tego, co robisz źle. Nie pozwól, aby duma stanęła na twojej drodze" - powiedziała Elsa w rozmowie z "Body&Soul".

W ostatnim czasie Chris Hemsworth zdecydował się odsunąć na bok aktorstwo i skupić się na rodzinie. Powodem tej decyzji była diagnoza, którą usłyszał jakiś czas temu. Badania genetyczne wykazały, że ma duże prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera.

