Występ w "Gwiezdnych wojnach" zniszczył jego karierę? Szczere słowa aktora
Mark Hamill wyznał, że przez występ w "Gwiezdnych wojnach" nie dostawał wymarzonych ról. Na przykład bardzo chciał zagrać tytułową rolę w "Amadeuszu", ale Miloš Forman powiedział mu wprost: "O nie, Luke Skywalker nigdy nie zostanie Mozartem".
Mark Hamill, odtwórca Luke'a Skywalkera w kultowej serii "Gwiezdne wojny", wyznał w niedawnym wywiadzie, że przez udział w słynnej sadze George'a Lucasa tracił inne ważne role. Reżyserzy nie chcieli obsadzać go w swoich produkcjach. Na przykład Miloš Forman.
Gwiazdor wyjawił, że przeżył bolesne rozczarowanie, gdy ubiegał się o rolę w "Amadeuszu" - biograficznej produkcji Miloša Formana o Mozarcie. Mimo że Hamill zagrał wcześniej słynnego kompozytora na deskach teatru, twórca bez wahania odrzucił jego kandydaturę.
"O nie, Luke Skywalker nigdy nie zostanie Mozartem" - powiedział mu wprost Forman.
W rozmowie z "The Sunday Times" Mark Hamill wyznał, że przez udział w "Gwiezdnych wojnach" zamiast przebierać w ofertach, aktor musiał stawić czoła... notorycznym odmowom. Dlatego, gdy zaczął grać na Broadwayu, nie chwalił się tym, że grał Luke'a Skywalkera.
"W swoim biogramie wymieniłem wszystkie moje role teatralne, a na końcu dodawałem: 'Jest również znany z serii popularnych filmów o tematyce kosmicznej'" - zdradził Hamill.
W końcu do rozsądku przemówiła mu Carrie Fisher.
"Pewnego dnia powiedziała mi: 'O co ci chodzi? Jesteś Lukiem Skywalkerem, a ja księżniczką Leią. Zaakceptuj to'" - dodał.
Mark Hamill ostatecznie pogodził się z tym, że wszyscy kojarzą go z rolą Luke'a Skywalkera. Ponownie sportretował kultową postać w obrazie "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", który zapoczątkował nową trylogię po przejęciu wytwórni Lucasfilm przez Disneya.
Aktor pojawił się też w dwóch kolejnych odsłonach sagi - "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" i "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".
Najnowszym zawodowym projektem Hamilla jest ekranizacja powieści Stephena Kinga. "Wielki marsz" trafi na ekrany polskich kin 19 września. Film jest dystopijnym thrillerem, skupiającym się na cienkiej granicy między przetrwaniem a człowieczeństwem w realiach brutalnego systemu. To dramatyczna wizja niedalekiej przyszłości, w której ludzkie życie staje się stawką w zabójczej grze.