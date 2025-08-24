Występ w "Gwiezdnych wojnach" zniszczył jego karierę? Szczere słowa aktora

Mark Hamill przez "Gwiezdne wojny" tracił ważne role

Mark Hamill, odtwórca Luke'a Skywalkera w kultowej serii "Gwiezdne wojny" , wyznał w niedawnym wywiadzie, że przez udział w słynnej sadze George'a Lucasa tracił inne ważne role. Reżyserzy nie chcieli obsadzać go w swoich produkcjach. Na przykład Miloš Forman.

Gwiazdor wyjawił, że przeżył bolesne rozczarowanie, gdy ubiegał się o rolę w "Amadeuszu" - biograficznej produkcji Miloša Formana o Mozarcie. Mimo że Hamill zagrał wcześniej słynnego kompozytora na deskach teatru, twórca bez wahania odrzucił jego kandydaturę.

"O nie, Luke Skywalker nigdy nie zostanie Mozartem" - powiedział mu wprost Forman.

W rozmowie z "The Sunday Times" Mark Hamill wyznał, że przez udział w "Gwiezdnych wojnach" zamiast przebierać w ofertach, aktor musiał stawić czoła... notorycznym odmowom. Dlatego, gdy zaczął grać na Broadwayu, nie chwalił się tym, że grał Luke'a Skywalkera.

"W swoim biogramie wymieniłem wszystkie moje role teatralne, a na końcu dodawałem: 'Jest również znany z serii popularnych filmów o tematyce kosmicznej'" - zdradził Hamill.

W końcu do rozsądku przemówiła mu Carrie Fisher .

"Pewnego dnia powiedziała mi: 'O co ci chodzi? Jesteś Lukiem Skywalkerem, a ja księżniczką Leią. Zaakceptuj to'" - dodał.

Zdjęcie Carrie Fisher i Mark Hamill w filmie "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Jak Hamill wrócił do "Gwiezdnych wojen"?

Mark Hamill ostatecznie pogodził się z tym, że wszyscy kojarzą go z rolą Luke'a Skywalkera. Ponownie sportretował kultową postać w obrazie "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", który zapoczątkował nową trylogię po przejęciu wytwórni Lucasfilm przez Disneya.

Aktor pojawił się też w dwóch kolejnych odsłonach sagi - "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" i "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

Najnowszym zawodowym projektem Hamilla jest ekranizacja powieści Stephena Kinga. "Wielki marsz" trafi na ekrany polskich kin 19 września. Film jest dystopijnym thrillerem, skupiającym się na cienkiej granicy między przetrwaniem a człowieczeństwem w realiach brutalnego systemu. To dramatyczna wizja niedalekiej przyszłości, w której ludzkie życie staje się stawką w zabójczej grze.