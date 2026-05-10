Jedną z najbardziej charakterystycznych ról Robina Williamsa była niewątpliwie tytułowa rola w oscarowej komedii familijnej "Pani Doubtfire", która weszła do kin weszła do kin 22 listopada 1993 roku. Wielokrotnie nagradzany aktor wcielił się w mężczyznę, który zatrudnia się jako gosposia (tytułowa Pani Doubtfire) u swojej byłej żony, by móc spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi. Za swój występ Williams w 1994 roku otrzymał Złoty Glob.

Choć komedia do dziś bawi wielu widzów do łez i wywołuje uczucie nostalgii, Sally Field, wcielająca się w żonę głównego bohatera, nie uważała aktorskich popisów kolegi za zabawne.

"Pani Doubtfire": Sally Field wspomina pracę z Robinem Williamsem. "To nie było śmieszne"

Sally Field gościła niedawno w programie "The Late Show with Stephen Colbert". Podczas wizyty wyjawiła, że będąc na planie kultowej komedii, nie uważała Robina Williamsa za zabawnego.

"Ja nigdy się nie śmiałam, ani razu. A wszyscy inni to robili i bawili się świetnie" - wspominała.

Williams, który szczycił się tym, że potrafił rozśmieszać swoich partnerów scenicznych improwizacją, był sfrustrowany tym, że koleżanka z planu jest odporna na jego żarty:

"To go doprowadzało do szału. [...] Robin próbował naprawdę różnych rzeczy, żeby mnie rozbawić. A jednak to nie było śmieszne. Nie potrafię tego opisać".

