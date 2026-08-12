Dawson zdradziła, że nakręciła epizod do nowych przygód przyjaznego Pająka z sąsiedztwa, gdy jeden z fanów spytał, z jakim superbohaterem chciałaby współpracować. "Cóż... Muszę odpowiedzieć, że byłby to Spider-Man. Nakręciłam nawet scenę do nowego filmu, ale ją wycięto" - mówiła aktorka.

Dawson wcieliła się we wspierającą superherosów pielęgniarkę Claire Temple w serialach Netflixa opartych na komiksach Marvela z lat 2015-19, między innymi "Daredevilu", "Luke'u Cage'u" i "The Defenders". Chociaż część bohaterów pojawiła się w późniejszych produkcjach, jej postać wciąż czeka na swój powrót.

Rosario Dawson "wyrzutkiem ze świata Spider-Mana"

"Powiedziałam o tym mojej mamie. 'Słabo. Teraz nie mogę pochwalić się zdjęciami zza kulis'" - kontynuowała aktorka. "Tak jest, mamo. Wycięli mnie z filmu, którego zwiastun miał największą oglądalność w historii, ale najbardziej boli fakt, że nie możesz pochwalić się zdjęciami z planu".

"Jestem wyrzutkiem ze świata Spider-Mana" - żartowała Dawson. Zaraz dodała, że Claire "istnieje gdzieś w tym samym uniwersum" i bardzo jej się to podoba. Wyraziła także nadzieję, że jej bohaterka powróci w jednej z nadchodzących produkcji Marvel Studios.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest najbardziej dochodowym filmem 2026 roku. Do 12 sierpnia zarobił na całym świecie 1,689 miliarda dolarów.

Rosario Dawson powróci niedługo do świata "Gwiezdnych wojen"

Na początku 2027 roku zobaczymy Dawson w drugim sezonie "Ahsoki", serialu ze świata "Gwiezdnych wojen". Opowiada on o dawnej uczennicy Anakina Skywalkera, która musi udaremnić spisek wymierzony w Nową Republikę.