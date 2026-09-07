Wyścig po Oscara zakończony? Julianne Moore nową faworytką

"The Debut" skupia się na kulisach wystawienia amatorskiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Główną bohaterką jest Mona (Julianne Moore), nieśmiała kobieta, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera (Paul Giamatti). Historię określono jako "Czarnego łabędzia" w wersji Woody'ego Allena.

Jesse Eisenberg zachwycony Julianne Moore

Dla Eisenberga to trzeci film w karierze reżyserskiej po "When You Finish Saving the World" oraz "Prawdziwym bólu". W "The Debut" pełnił on także funkcję producenta i scenarzysty oraz wystąpił w jednej z pobocznych ról.

W Monę wcieliła się Julianne Moore, która wystąpiła także w reżyserskim debiucie Eisenberga. "Dla mnie jest najwspanialszą aktorką filmową. Myślę, że jest po prostu najlepsza. To nie osobiste zdanie, tylko obiektywny fakt. [...] Dziwna sprawa, byłem na tylu planach filmowych jako aktor i uwielbiam dostawać wskazówki od reżysera. Jednak gdy sam reżyserowałem, miałem dziwne przeświadczenie, że jeśli coś jej doradzę, poczuje się potwornie urażona. Taka głupia dezorientacja, bo zakładasz coś, czego nikt inny nigdy nie pomyśli. A ona jest bardzo fajną osobą. Szczerą, dobrze czującą się ze sobą" - mówił reżyser w wywiadzie dla Interii w 2023 roku.

Krytycy wróżą Julianne Moore drugiego Oscara

Eisenberg nie jest odosobniony w swoim uwielbieniu dla Moore. Krytycy, którzy widzieli film podczas festiwalu w Telluride, są pod wrażeniem jej występu. Niektórzy wróżą jej nawet drugiego Oscara w karierze.

"'Debiut' to czysta radość od początku do końca. Jesse Eisenberg rozwija się jako reżyser i szuka nowych wyzwań, a jednocześnie wyciąga ze swych aktorów to, co najlepsze. Julianne Moore jest niesamowita jako naiwna i dziarska kobieta, która przez całe swoje smutne życie nosiła maskę. [...] Giamatti jest wspaniały jako wymagający reżyser teatralny, który pcha jej postać do zredefiniowania własnej osoby, nawet jeśli ta bierze to nieco za poważnie. Film daje dużo radości i składa hołd społeczności teatralnej, przełamywaniu strachu i zatraceniu się na scenie. Montaż wspaniale podbija humor, piosenki Eisenberga są urocze, a muzyka Emile'a Mossera bawi" - napisał Matt Neglia z portalu "Next Best Picture".

"Mówię to z całą pewnością: Festiwal Filmowy w Telluride dał nam drugą laureatkę Oscara za rolę pierwszoplanową z rzędu. Julianne Moore jest taka dobra w 'Debiucie' i wątpię, by ktoś się do niej zbliżył" - przyznał Ryan McQuade z serwisu "Awards Watch".

"Jesse Eisenberg mądrze i czule buduje 'Debiut' na podglądaniu, jak bardzo Julianne Moore wejdzie w głęboko emocjonalną rolę, nie bacząc na żadne granice. Monumentalny występ" - napisał w mediach społecznościowych David Canfield z "The Hollywood Reporter".

Kiedy premiera nowego filmu Jesse'ego Eisenberga?

"Debiut" wejdzie do polskich kin 11 grudnia 2026 roku.