Wypadł lepiej od Willa Smitha i zniknął z promocji filmu. Kto mógł za to odpowiadać?

"Ja, robot" Alexa Proyasa opowiadał o świecie przyszłości, w którym roboty pomagają ludziom. Gdy ginie wynalazca nowego modelu, pracujący nad sprawą detektyw (w tej roli Smith) podejrzewa, że za zbrodnię odpowiada jedna z maszyn.

Tudyk użyczył swojego głosu robotowi Sonny’emu. Wziął także udział w sesji motion capture.

Dlaczego Alan Tudyk nie promował filmu "Ja, robot"?

"Wiele osób wciąż nie wie o moim występie. […] Zrobili pokazy testowe, podczas których widzowie oceniają bohaterów filmu. Usłyszałem, że podobałem się bardziej od Willa Smitha. I wtedy zniknąłem. Skończyło się. Nie brałem udział w promocji i nikt o mnie więcej nie wspominał" – wyznał aktor.

"Byłem w szoku. Bałem się, że nikt się nie dowie, iż zagrałem w tym filmie. Włożyłem w ten występ dużo pracy. Nauczyłem się poruszać jak robot. W tamtym czasie byłem tym bardzo przejęty" – zakończył.

Nie wskazał jednak, kto podjął decyzję o wykluczeniu go z promocji filmu po tym, jak widownia testowa oceniła, że wypadł lepiej od Willa Smitha. Redakcja "Variety" poprosiła przedstawicieli laureata Oscara za film "King Richard: Zwycięska rodzina" o komentarz. Do tej pory nie otrzymali odpowiedzi.

Alan Tudyk. Kariera

Tudyk jest znany z występu w serialu "Firefly". Jest także uznanym aktorem głosowym. Mogliśmy go usłyszeć w wielu filmach Disneya, między innymi "Ralphie Demolce", "Wielkiej szóstce", "Krainie lodu" i "Zwierzogrodzie" oraz ich kontynuacjach. W "Łotrze 1. Gwiezdnych wojnach – historiach" i "Andorze" wziął udział w sesji motion capture dla postaci robota K-2SO. Użyczył mu także swojego głosu.