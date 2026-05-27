Konkurs "Wyobraź Sobie": rekordowa liczba 1128 zgłoszonych projektów filmowych

Do tegorocznej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie" zgłoszono 1128 treatmentów filmowych - najwięcej w historii wydarzenia. Wśród 11 wybranych projektów, które trafiły do finału, znalazły się m.in. horror historyczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, dramat o młodej głuchej kobiecie marzącej o aktorstwie, historia o męskości w erze internetu czy thriller rozgrywający się w cieniu Marca '68.

Konkurs "Wyobraź Sobie" od pięciu lat wspiera twórców i twórczynie rozwijających autorskie projekty filmowe. Finaliści - poza możliwością zdobycia nagród finansowych - otrzymują także wsparcie konsultantów scenariuszowych oraz możliwość spotkań i networkingu z przedstawicielami branży filmowej.

W gronie członków stałej kapituły Konkursu zasiadają: Ewa Puszczyńska, Allan Starski, Grażyna Torbicka, Edward Miszczak i Tomasz Kot, a tegoroczne jury tworzą Magdalena Boczarska, Piotr Dzięcioł, Mariusz Włodarski, Katarzyna Janowska oraz Robert Bolesto.

Konkurs "Wyobraź sobie": finaliści

Wśród tegorocznych finałowych projektów znalazł się m.in. "Scanboy" Marcina Michalskiego - opowieść o młodym mężczyźnie zarabiającym swoim ciałem w internecie, "Intruz" Joanny Bakoń, osadzony w realiach Marca '68 thriller z motywem dybuka, czy inspirowany autentycznymi wydarzeniami "Demon" Katarzyny Prus o seryjnej morderczyni, która staje się bohaterką mrocznej legendy XIX-wiecznej Galicji. W finale znalazł się także projekt "Czy musimy słyszeć śpiew ptaków?" Szymona Kukli - historia głuchej dziewczyny marzącej o aktorstwie i próbującej odnaleźć własny głos w świecie, który nie przewiduje dla niej miejsca.

Tegoroczni finaliści Konkursu "Wyobraź Sobie" to twórcy i twórczynie reprezentujący bardzo różne doświadczenia zawodowe i artystyczne. Wśród nich znaleźli się m.in. scenarzystka związana z branżą gier komputerowych, pedagog specjalny pracujący z osobami z niepełnosprawnościami, aktor i doktorant łódzkiej Szkoły Filmowej, copywriterka eksplorująca relacje sztuki i nowych technologii, twórcy filmów dokumentalnych, a także osoby związane wcześniej z marketingiem, IT czy produkcją filmową.

Finaliści piątej edycji Konkursu "Wyobraź Sobie":

Marcin Michalski - "Scanboy"

Łukasz Wasilewski - "Leon Zaorski i Kwitnące Kości"

Katarzyna Prus - "Demon"

Katarzyna Wiśniowska - "Stormy"

Jarosław Adamczyk - "Nowy"

Jagoda Janowska - "Nóż i dziewczyna"

Tomasz Jeziorski - "Proces"

Dariusz Janiczak - "Pod dywanem"

Justyna Obara - "Stańczyk"

Joanna Bakoń - "Intruz"

Szymon Kukla - "Czy musimy słyszeć śpiew ptaków?"

Przed finalistami kolejny etap - finałowe warsztaty i konsultacje scenariuszowe organizowane w ramach Weekendu Specjalnego KWS 2026. Uczestnicy spotkają się z producentami, scenarzystami i ekspertami branży filmowej.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie gala finałowa, która odbędzie się 20 czerwca 2026 roku w Starym Browarze w Oborach pod Warszawą. Wtedy jury ogłosi laureatów i laureatki piątej edycji konkursu.