Wyniki nie pozostawiają złudzeń. To najlepszy film tego roku?

"Super Mario Galaxy Film" to największy hit 2026 roku? Spektakularne wyniki animacji

"Super Mario Galaxy Film" to kontynuacja przygód wąsatego hydraulika znanego z gier wideo Nintendo. Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr. Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

Światowa premiera filmu odbyła się 1 kwietnia, a jego budżet wyniósł 110 milionów dolarów. Najnowsze wyniki box office'u są dowodem na to, że produkcja, mimo mieszanych recenzji, idzie jak burza. Hit zarobił już globalnie 629 mln dolarów.

Na ten moment jest to najbardziej dochodowy hollywoodzki film tego roku. Warto wziąć pod uwagę, że są to dane zaledwie po drugim weekendzie od premiery. Ostateczny wynik może być jeszcze wyższy. Nowa odsłona przygód Mario i jego przyjaciół nie cieszy się jednak aż taką popularnością jak pierwsza odsłona; porównując dochód obu produkcji po drugim weekendzie przy "Super Mario Galaxy Film" zauważalny jest 13% spadek.

"Projekt Hail Mary" wciąż na podium

Na drugim miejscu znajduje się znakomity "Projekt Hail Mary". Kosmiczna epopeja z Ryanem Goslingiem w roli głównej zarobiła imponujące 510 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów.

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach.

Ryan Gosling w filmie "Projekt Hail Mary"

Box Office: "Drama" na trzecim miejscu. Pokaźny wynik finansowy

Obecnie podium uzupełnia czarna komedia "Drama" z Zendayą i Robertem Pattinsonem. Do tej pory produkcja zarobiła globalnie 62,1 milionów dolarów przy budżecie 28 mln.

