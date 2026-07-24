Wyjątkowy weekend w polskich kinach. Kultowe filmy wracają na ekrany po wielu latach!

"Requiem dla snu"

"Requiem dla snu" (2000) - film Darrena Aronofsky'ego, który zapewnił mu uwielbienie kinomanów, wraca po latach na ekrany polskich kin. W chwili premiery produkcja zelektryzowała publiczność wstrząsającą opowieścią o czwórce bohaterów z Brooklynu, którzy w pogoni za marzeniami wpadają w otchłań uzależnień. Rok później film trafił do Polski dzięki dystrybucji Gutek Film i stał się ważnym tekstem kultury, cytowanym przez pisarzy, twórców teatralnych i raperów. Teraz, po 25 latach od premiery, wraca do kin w odrestaurowanej wersji 4K.

Dla rozprowadzającego używki Harry'ego (Jared Leto), jego uzależnionej od pigułek na odchudzanie matki (Ellen Burstyn), pogrążonej w nałogu dziewczyny (Jennifer Connelly) i najlepszego przyjaciela (Marlon Wayans) ucieczka od rzeczywistości kończy się tragedią. Nie mogąc sobie poradzić z chaosem otaczającego ich współczesnego świata, każde z nich popada w uzależnienie.

Ekranowego dramatu bohaterów dopełnia niesamowity soundtrack Clinta Mansella w wykonaniu Kronos Quartet. Motyw Lux Aeterna to muzyczny klasyk, po dziś dzień przerabiany i samplowany. A sam film wciąż funduje widzom szokujący, emocjonalny rollercoaster, po którym trudno dojść do siebie.

Kadr z filmu "Requiem dla snu", fot. Timeless Film Festival Warsaw materiały prasowe

"Ghost in the Shell"

"Ghost in the Shell" w reżyserii Mamoru Oshii, na podstawie głośnej mangi Masamune Shirowa, to kultowe anime z 1995 roku, które na trwałe zmieniło oblicze kina science-fiction i cyberpunku. Choć od ponad trzech dekad film pozostaje jednym z najbardziej kultowych dzieł animowanych na świecie, nigdy wcześniej nie był szeroko dystrybuowany w Polsce. Widzowie będą mogli zobaczyć go teraz na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K.

W futurystycznym świecie, gdzie granica między człowiekiem a maszyną niemal zanikła, major Motoko Kusanagi prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego hakera znanego jako Władca Marionetek.

To nie tylko cyberpunkowy thriller, ale także fascynująca opowieść o tożsamości i granicach ludzkiej świadomości. Po 31 latach od światowej premiery film pozostaje dziełem zaskakująco aktualnym - wizją przyszłości, która przewidziała wiele pytań dotyczących sztucznej inteligencji, cyfrowej tożsamości i relacji człowieka z technologią.

Wpływ "Ghost in the Shell" na współczesną kulturę popularną trudno przecenić. Film inspirował twórców "Matrixa" - jego wizja cyberprzestrzeni i estetyka wyraźnie zainspirowały kultowe dzieła Wachowskich. Wpływ anime Mamoru Oshii widoczny jest także w produkcjach takich jak "A.I. Sztuczna inteligencja" czy "Raport mniejszości".

"Jej piekło"

To była jedna z największych niespodzianek tegorocznego festiwalu w Cannes. "Jej piekło" to wizjonerski horror.

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

"Chcę dać widzom coś, co będzie im towarzyszyć przez resztę życia. Nie chwilową rozrywkę, ale doświadczenie, które pozostanie z nimi długo po zakończeniu seansu" - wyznał reżyser filmu Nicolas Winding Refn, autor głośnych produkcji "Drive", "Tylko Bóg wybacza" i Neon Demon".

Kadr z filmu "Jej piekło" Monolith Films materiały dystrybutora

"Wyschnięci"

Pełnometrażowa animacja "Wyschnięci" zabierze najmłodszych widzów do pełnego przygód świata owadów. Jeśli ktoś lubi Pszczółkę Maję, ten film z pewnością przypadnie mu do gustu.

Głównymi bohaterkami opowieści są dwie sympatyczne mrówki - Arnie i Barney. Na spokojnej łące dochodzi do prawdziwego kryzysu. Długotrwała susza sprawia, że życie owadów staje się coraz trudniejsze. Do akcji rusza oddział dzielnych mrówek, który ma uratować całą społeczność. Arnie i Barney nie czekając na rozwój wydarzeń, postanawiają działać na własną rękę. Ich plan szybko zamienia się w serię zabawnych przygód, które prowadzą do zupełnie nieoczekiwanego finału.

Twórcy filmu przypominają, że każdy ma swoje mocne strony i nie trzeba być najlepszym we wszystkim, aby pomagać innym i zmieniać świat na lepsze. "Wyschnięci" to familijna animacja z polskim dubbingiem, przeznaczona dla widzów od 4. roku życia.

"Wyschnięci" [trailer] materiały dystrybutora

"Ekipa zwierzaków"

"Ekipa zwierzaków" to animowana komedia dla całej rodziny. Fabuła jest prosta: oto żądny wrażeń królik Waldi i ciekawa świata jeżyczka Hela ruszają na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, a także smoków do pokonania i księżniczek do ocalenia.

Królik Waldi to stateczny mąż i ojciec gromadki 53 dzieci, który po cichu marzy o wielkiej przygodzie. Gdy ratując na drodze małą jeżyczkę Helę doznaje urazu głowy, zaczyna wierzyć, że jest hrabią Farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca rodzinne strony, by walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. U jego boku kroczy Hela, która pilnuje, by Waldi nie wpakował się w tarapaty. Ku jej zaskoczeniu okaże się, że pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego Farmazona, a pewien krokodyl do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. Bohaterowie rzucają się w wir przygody.

Animacja opowiada o sile przyjaźni, potędze wyobraźni, akceptacji inności i wsparciu, jakie można otrzymać od najbliższych.

"Ekipa zwierzaków" [trailer] materiały dystrybutora



