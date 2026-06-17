Wyjątkowe wydarzenie na mapie Polski. Kto w tym roku powalczy o nagrody?

BNP Paribas Green Film Festival to największy w Polsce festiwal filmów ekologicznych. Podczas tego unikatowego wydarzenia prezentowane są produkcje z kilkudziesięciu krajów, które łączą światowej klasy twórców, ekspertów i publiczność zainteresowaną tematami środowiskowymi.

BNP Paribas Green Film Festival: ogłoszono listę filmów konkursowych. Co w programie?

Wśród 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu znajduje się 12 tytułów z Polski, w tym: "Silver" Natalii Koniarz, "Flota cieni" Ewy Galicy czy "Zmiany klimatu w Polsce" Tomasza Rożka. Oficjalną selekcję 9. edycji wydarzenia można znaleźć tutaj.

Podczas wydarzenia międzynarodowe jury przyzna aż sześć nagród: dla najlepszego filmu dokumentalnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, najlepszego filmu fabularnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, nagrodę dla najlepszego filmu polskiego oraz nagrodę Grand Prix.

W kategorii najlepszy film fabularny długometrażowy nominowanych jest pięć filmów, spośród których najlepszy tytuł wybierze jury: Paweł Deląg, Matylda Damięcka, Olga Bołądź i Laurens Pérol. Z kolei nagrodę Grand Prix przyzna jury w składzie: Tomasz Raczek, Magdalena Popławska, Anna Kazejak i Christian Krönes.

BNP Paribas Green Film Festival: daty, miejsce

9. edycja BNP Paribas Green Film Festival odbędzie się dniach 10-16 sierpnia 2026 roku w Krakowie.

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