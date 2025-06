Oscarowa perełka na już dostępna na Max. Szykuj chusteczki

Kenneth Lonergan w 2016 roku napisał i wyreżyserował jeden z najbardziej poruszających filmów w historii kina. "Manchester by the Sea" pokazuje, jak życie może płynąć dalej, nawet po wydarzeniach, które sprawiają nam niewyobrażalny ból. Lee Chandler po nieoczekiwanej śmierci starszego brata musi zaopiekować się bratankiem. Gdy powraca do tytułowego miasteczka spotka się z byłą żoną i skonfrontuje z wydarzeniami z przeszłości, które doprowadziły do końca ich związku.

W głównych rolach oglądamy Casey'ego Afflecka, Lucasa Hedgesa i Michelle Williams. Na ekranie partnerują im m.in. Kyle Chandler, Gretchen Mol, Tate Donovan, Heather Burns i Matthew Broderick. Film miał swoją premierę podczas 31. Sundace Film Festival, dokładnie 23 stycznia 2016 roku. Szybko zdobył uznanie nie tylko widzów, ale i krytyków. Nic dziwnego, że został nominowany do Oscarów i wygrał aż dwie statuetki - dla najlepszego scenariusza oryginalnego oraz najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Od 20 czerwca poruszająca produkcja dostępna jest w ramach abonamentu w serwisie Max.

"Sukces Lonergana jest tym większy, że często stąpa po naprawdę cienkim lodzie, gdzie mniej utalentowany twórca mógłby popaść w kicz (scena pożaru) lub niechcianą śmieszność (atak paniki Patricka). Ze wszystkich prób wychodzi on jednak obronną ręką. Jako scenarzysta wykazuje się on wrażliwością i empatią. Jako reżyser - wyczuciem i pewną ręką do aktorów" - pisał w recenzji dla "Interia Film" Jakub Izdebski.

