Wyczekiwany i zakręcony film trafi na Netflix. Znamy datę premiery

"Ręka Dantego": Oscar Isaac w podwójnej roli

"Ręką Dantego" ("In the Hand of Dante") to historia równoległych losów współczesnego nowojorskiego pisarza, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, po tym jak szef mafii rozkazuje mu wykraść rękopis "Boskiej komedii" Dantego Alighieri, oraz samego Dantego w XIV wieku, który szuka inspiracji, by stworzyć swoje najważniejsze dzieło. Życie każdego z nich bezwiednie splata się z życiem drugiego przez łączącą ich obsesję na punkcie miłości, piękna i boskości.

W główną, podwójną rolę wciela się Oscar Isaac. Zagra dwie postacie - Nicka Toschesa w XXI wieku, oraz Dante Alighieri w XIV.

"Ręka Dantego': gwiazdorska obsada

W filmie w reżyserii Juliana Schnabela ("Motyl i skafander") wystąpili Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Martin Scorsese, Al Pacino oraz Jason Momoa.

"Ręka Dantego" to adaptacja powieści Nicka Toschesa z 2002 roku. Film zadebiutował na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

"In the Hand of Dante" to niechlujna, a zarazem zakręcona przejażdżka, która zarówno elektryzuje, jak i wyzwala w nas poczucie żenady. Niby trudno ten film wybronić, z drugiej jednak strony ma w sobie momenty, które faktycznie zostają z widzem na dłużej. Kino to także migawki, nie tylko pełne obrazy. Eksperyment nierówny i na pewno za długi, choć dla lubujących wyzwania oraz filmowe aberracje powinien wydać się przede wszystkim "jakiś" - pisał w recenzji filmu na łamach Interii Jan Tracz.

"Ręka Dantego": kiedy i gdzie oglądać?

Film pojawi się 24 czerwca 2026 roku w Netfliksie. Zwiastun możecie zobaczyć tutaj.

