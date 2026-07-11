Chociaż trwają pokazy testowe, "Jak obrabować bank" wciąż jest w trakcie postprodukcji. Dziennikarze spekulują, że twórcy potrzebują nieco więcej czasu, by do kin trafiło ukończone dzieło. Nowa data premiery to 13 listopada 2026 roku.

O czym opowiada film "Jak obrabować bank"

Grupa rabusiów, doskonale odnajdujących się w świecie mediów społecznościowych, transmituje swoje brawurowe napady, nie zdając sobie sprawy, że rosnąca internetowa sława stawia ich na celowniku doświadczonego agenta FBI oraz błyskotliwej znawczyni oprogramowania.

Choć ten nieoczywisty duet coraz bardziej zacieśnia wokół nich pętlę, członkowie gangu posuwają się dalej, ryzykując wszystko w imię swoich przekonań - i przygotowując najbardziej śmiały skok w swojej karierze.

"Jak obrabować bank" [trailer] materiały dystrybutora

Imponująca obsada filmu "Jak obrabować bank"

W roli głównej zobaczymy Nicolasa Houlta. W detektywa, który tropi szajkę, wcieli się John C. Reilly. Natomiast Zoe Kravitz zagra partnerującą mu hakerkę. W obsadzie znaleźli się także Pete Davidson, Anna Sawai i Rhenzy Feliz. Scenariusz napisał Mark Bianculli.

Za kamerą stanął David Leitch, który wcześniej zrealizował "Johna Wicka", "Atomic Blonde", "Deadpoola 2" i "Bullet Train". Reżyser zakończył niedawno zdjęcia do komedii "Jason Statham Stole My Bike". W roli głównej wystąpił oczywiście Jason Statham.