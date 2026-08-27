Bohatera poznaliśmy jako kaskadera i najlepszego przyjaciela przebrzmiałego aktora. Rola Bootha przyniosła Pittowi Oscara za najlepszą kreację drugoplanową. Z "Pewnego razu... w Hollywood" powróci także Timothy Olyphant, który ponownie zagra aktora Jamesa Stacy'ego.

Obsada The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

W "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" tytułowy bohater porzuci świat kaskaderski i rozpocznie pracę fixera - człowieka do zadań specjalnych, który działa na zlecenie hollywoodzkich bossów, gdy trzeba zatuszować kontrowersje lub usunąć niewygodne osoby z pola widzenia.

W obsadzie znaleźli się także Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Holt McCallany i Peter Weller. Za kamerą stanął David Fincher, twórca "Siedem" i "The Social Network". Scenariusz napisał Quentin Tarantino. Budżet produkcji wyniósł ponad 200 milionów dolarów.

Kiedy premiera "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"?

Film wejdzie do amerykańskich kin IMAX na dwa tygodnie. Jego premiera odbędzie się 25 listopada 2026 roku. Od 23 grudnia nowe przygody Cliffa Bootha będą dostępne dla użytkowników Netfliksa.