"Enola Holmes": Millie Bobby Brown powraca w kultowej roli

Wyczekiwana trzecia część "Enoli Holmes" już wkrótce trafi na Netflix. Fani z niecierpliwością odliczają dni do premiery, aby poznać dalsze losy głównej bohaterki, ale również dowiedzieć się, jak rozwinie się jej relacja z Tewkesburym. Netflix opublikował właśnie pierwszą zapowiedź produkcji.

Pierwsza część "Enoli Holmes" zadebiutowała w Netfliksie w 2022 roku. Film był pierwszą z adaptacji serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów.

"Enola Holmes": trzecia część w nowej zapowiedzi

W trzeciej części "przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia" - czytamy w oficjalnym opisie.

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok Millie Bobby Brown znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Najnowszy rozdział przygód Enoli zadebiutuje w Netfliksie 1 lipca. Zapowiedź możecie zobaczyć tutaj.

Zobacz też: Finałowy zwiastun "Toy Story 5". Premiera kultowej animacji już w czerwcu!