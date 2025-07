Wyczekiwana kontynuacja hitu sprzed lat. Nowe nazwiska w obsadzie

"Totalna magia": kontynuacja hitu z 1998 roku

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie. W główne bohaterki wcieliły się Sandra Bullock i Nicole Kidman. Po latach obie panie powrócą w wyczekiwanym sequelu, którego będą również producentkami. Autorem scenariusza jest Akiva Goldsman, który pracował także przy pierwszej części. Nowa produkcja zostanie zrealizowana na podstawie kolejnych części literackiej serii autorstwa Alice Hoffman. Za reżyserię natomiast odpowie laureatka Oscara, Susanne Bier.

"Totalna magia": nowe gwiazdy w obsadzie

Film ma trafić do kin 18 września 2026 roku, a my właśnie poznaliśmy kolejnych członków obsady. W kontynuacji nie mogło zabraknąć Dianne Wiest oraz Stockard Channing, które w oryginale wcielały się w ciotki głównych bohaterek. Wiest powróci w roli cioci Jet, a Channing - cioci Franny. Obie z pewnością doradzą Sally (Bullock) i Gillian (Kidman) w najważniejszych sprawach na kolejnym etapie życia.

W obsadzie nowej "Totalnej magii" znalazła się także Joey King ("The Kissing Booth"), która wcieli się w córkę Sally. Warto wspomnieć, że młoda aktorka spotkała się wcześniej na planie ze swoją filmową ciotką - Nicole Kidman. Obie zagrały w netfliksowej "Sprawie rodzinnej". Do obsady dołączyli ostatnio również Lee Pace ("Fundacja"), Maisie Williams ("Gra o tron"), Xolo Maridueña ("Blue Beetle") i Solly McLeod ("The Dead Don’t Hurt").

