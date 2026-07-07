"Star Wars: Starfighter": co wiemy o spin-offie "Gwiezdnych wojen"?

Po ogromnym kasowym sukcesie "Project Hail Mary" Ryan Gosling nie zwalnia tempa i już w przyszłym roku zobaczymy go na wielkim ekranie w filmie Shawna Levy'ego "Star Wars: Starfighter". Jego akcja toczyć się będzie pięć lat po wydarzeniach z ostatniej części serii - "Skywalker. Odrodzenie" - i będzie stanowiła odrębną historię, niezwiązaną bezpośrednio z oryginalną sagą.

Choć zarówno reżyser, Shawn Levy, jak i wytwórnia Lucasfilm, nie zdecydowali się zdradzić, o czym dokładnie opowie zapowiadany spin-off, z pomocą przyszedł portal Making Star Wars, uznawany przez fanów za wiarygodne źródło informacji.

Jak donosi Comic Book Movie, powołując się na wspomniany portal, Gosling rzekomo wciela się w postać imieniem Cade, charakterem przypominającą uwielbianego przez widzów niepokornego przemytnika Hana Solo. Ma on pomóc przetransportować młodego chłopca, Rone'a (Flynn Gray) na planetę Adaria, gdzie szkoleni są przyszli rycerze Jedi.

Chemia łącząca wspomnianą dwójkę ma być siłą napędową nadchodzącej produkcji. To również kolejna współpraca Shawna Levy'ego z aktorami młodego pokolenia - podobne doświadczenie wyniósł z planu serialu Netflixa "Stranger Things".

"Star Wars: Starfighter": żona Goslinga wróci do aktorstwa?

Nową planetę Adarię Making Star Wars opisuje jako bujną, pełną zieleni i inspirowaną architekturą Azji Wschodniej. Według przecieków przebywający na niej rycerze Jedi wyglądem przypominają padawanów, takich jak Obi-Wan Kenobi i młody Anakim Skywalker. To właśnie tam pojedynek na miecze świetlne mają stoczyć bohaterowie grani przez Aarona Pierre'a i Mię Goth.

Gwiezdnowojenne źródło donosi, iż w jedną z drugoplanowych postaci w "Star Wars: Starfighter" ma wcielić się amerykańska aktorka Eva Mendes, znana z drugiej części "Szybkich i wściekłych" i "Drugiego oblicza", a prywatnie żona Ryana Goslinga. Mendes wiele lat temu zawiesiła swoją filmową karierę, aby skupić się na życiu rodzinnym, jednak według przecieków aktorka zagra bohaterkę o imieniu Bella, 650-letnię właścicielkę kosmicznej kantyny.

Za reżyserię spin-offu "Gwiezdnych wojen" odpowiada Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine", "Free Guy"), scenariusz napisał Jonathan Tropper. W obsadzie znaleźli się m.in. Amy Adams, Matt Smith, Daniel Ings i Simon Bird.

Po serii porażek, jaką zaliczyły ostatnie filmy trylogii, fani mają wielką nadzieję na wskrzeszenie dawnej potęgi uniwersum. O tym, jak w Odleglej Galaktyce poradził sobie Ryan Gosling, przekonamy się w kinach dopiero 28 maja 2027 roku.