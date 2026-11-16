Robert Pattinson nowym Jamesem Bondem

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, spekulacjach i pełnym zwrotów akcji procesie castingowym, o którym można by napisać osobną telenowelę, w końcu poznaliśmy tożsamość nowego Jamesa Bonda.

Jak ogłosił w poniedziałek Amazon MGM Studios, nowym Agentem 007 został wybrany 40-letni Robert Pattinson. Brytyjski aktor, który zaczynał od ról w popularnych seriach filmowych, takich jak "Harry Potter" czy "Zmierzch", w ostatnich latach osiągnął szczyt dotychczasowej kariery dzięki udziale w "Odysei" Christophera Nolana, "Primetime" Lance'a Oppenheima, "Mickey 17" Bong Joon-ho czy "Batmanie" Matta Reevesa.

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Już wkrótce zobaczymy go w kolejnej, zupełnie niespodziewanej odsłonie. Jego angaż do roli Jamesa Bonda kończy wielomiesięczny proces castingowy, którego twarzami byli m.in. Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson czy Jacob Elordi. I choć wydawało się, że to Turnerowi ostatecznie przypadnie jeden z najbardziej kultowych bohaterów brytyjskiego kina, to Pattinson, który dołączył do grona faworytów pod sam koniec wyścigu, okazał się jego zwycięzcą.

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

"Jestem ogromnie wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi oraz całemu zespołowi Amazon MGM Studios za to, że we mnie uwierzyli. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to za mało. Jestem niezwykle podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z tym fantastycznym zespołem" - dodał.

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Jak donosi magazyn "The Hollywood Reporter", gwiazdor "Zmierzchu" dopiero w zeszłym tygodniu dołączył do grona kandydatów ubiegających się o rolę Agenta 007. Pattinson wziął udział w przesłuchaniu w Londynie, w którym uczestniczyli również szkocki aktor Jack Lowden, znany z "Challengers" Josh O'Connor i dotychczasowy faworyt do roli Callum Turner.

Według amerykańskiego serwisu informacyjnego Puck Pattinsonowi zaproponowano najwyższą stawkę spośród wymienionych wyżej artystów. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, gwiazdor ma zobowiązać się do zagrania w trzech produkcjach ze słynnej serii.

Robert Pattinson nowym Bondem. Kiedy premiera filmu?

Za kamerą nowego filmu o Jamesie Bondzie stanie twórca "Diuny" Denis Villeneuve. Kanadyjski reżyser miał już okazję współpracować z Robertem Pattinsonem podczas zdjęć do trzeciej części cyklu, która będzie miała swoją premierę w grudniu tego roku. Twórca pogratulował nowemu Agentowi 007 wygranego castingu. Podziękował również pozostałym aktorom, którzy byli rozpatrywani do tej roli.

"Przede wszystkim jestem wdzięczny wybitnym aktorom, którzy towarzyszyli nam w tej podróży. Otaczały nas wielkie talenty, ale 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością przedstawiam Roberta Pattinsona jako nowego Jamesa Bonda. Ma ponadczasową duszę Agenta 007, a jednocześnie wnosi do tej roli coś kompletnie nowego. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy współpracę" - poinformował.

Robert Pattinson będzie ósmym odtwórcą Jamesa Bonda w historii. Pierwszy film z jego udziałem będzie zarazem 26. produkcją słynnej serii. Film wyreżyseruje Denis Villeneuve na podstawie scenariusza autorstwa Stevena Knighta, twórcy serialu "Peaky Blinders". Nadchodzący tytuł będzie pierwszą produkcją o Agencie Jej Królewskiej Mości, która powstanie pod egidą Amazon MGM Studios, który przejął kontrolę nad franczyzą w 2025 roku.

Zdjęcia do nowego filmu mają rozpocząć się w 2027 roku. Premiera nowego "Bonda" ma zaś odbyć się rok później.



