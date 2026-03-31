"Ostatni Mohikanin" - Polsat Film. Wielka Sobota, 4 kwietnia, godz. 21.00

"Ostatni Mohikanin", czyli epicki dramat historyczny z 1992 roku. Film został oparty na powieści Jamesa Fenimore'a Coopera z 1826 roku i przenosi widzów do XVIII-wiecznej, skolonizowanej Ameryki rozdartej wojną pomiędzy Anglią a Francją. Na tle konfliktów i walki o władzę rozgrywa się poruszająca opowieść o tożsamości, miłości i przetrwaniu. Głównym bohaterem jest biały mężczyzna, który jako dziecko został przygarnięty i wychowany przez plemię Mohikanów. W tej roli występuje Daniel Day-Lewis, partnerując Madeleine Stowe, Russellowi Meansowi, Ericowi Schweigowi oraz Jodhi May.

"Wróg publiczny" - Polsat. Wielka Sobota, 4 kwietnia, godz. 22.55

Doskonały thriller w reżyserii mistrza kina akcji, Tony'ego Scotta, i w gwiazdorskiej obsadzie. Historia człowieka (Will Smith), który znajduje się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Wplątany w próbę zatuszowania sprawy, usiłuje oprócz życia uratować jeszcze swoje małżeństwo. Jego jedynym sojusznikiem jest zagadkowy Brill (Gene Hackman), który pokazuje Deanowi, że w świecie nowoczesnej techniki prywatność nie istnieje.

"Pasja" - TVP Historia. Wielka Sobota, 4 kwietnia, godz. 23.05

W filmie "Pasja" Mel Gibson zaprezentował wstrząsającą wizję ostatnich dwunastu godzin z życia Jezusa. W roli głównej wystąpił Jim Caviezel. Dzieło zasłynęło przede wszystkim z niezwykle naturalistycznych scen. Ich brutalizm powodował, że widzowie tracili przytomność na seansach.

"Goście, Goście" - Czwórka. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 10.35

Kultowa francuska komedia o rycerzu i jego słudze, którzy przenoszą się ze średniowiecza do współczesnej Francji, wywołując serię absurdalnych sytuacji. W rolach głównych Jean Reno oraz Christian Clavier.

"Goście, Goście II" - Czwórka. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 12.50

"Goście, Goście II", czyli kontynuacja przygód uwielbianych bohaterów. Rycerz Godfryd de Montmirail oraz jego wierny giermek, Jacquouille, próbują naprawić spowodowany przez nich bałagan na linii czasowej. Prowadzi to do jeszcze większego chaosu i kolejnych przygód, które bawią do łez.

"Znachor" - TVP1. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 13.40

W Wielkanoc nie może zabraknąć tradycyjnej już emisji "Znachora" z 1982 roku. Poruszający dramat o wybitnym chirurgu, który po utracie pamięci zaczyna nowe życie na wsi jako uzdrowiciel, nieświadomy swojej przeszłości. Jerzy Hoffman powierzył główne role Jerzemu Bińczyckiemu, Annie Dymnej i Tomaszowi Stockingerowi. W obsadzie znaleźli się również Igor Śmiałowski, Bernard Ładysz, Artur Barciś, Bożena Dykiel oraz Piotr Fronczewski.

"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" - Polsat. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 19.55

Biograficzna opowieść o życiu i karierze Whitney Houston - od początków sławy po jej największe sukcesy, a także trudne momenty. "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" to historia niezrównanej wokalistki, która była najpiękniejszym głosem swojego pokolenia.

"Seksmisja" - Kino Polska. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 20.00

Kultowa polska komedia sci-fi o dwóch mężczyznach wybudzonych z hibernacji w świecie, w którym rządzą wyłącznie kobiety. W filmie Juliusza Machulskiego niezapomniane role główne stworzyli Jerzy Stuhr oraz Olgierd Łukaszewicz.

"Królestwo Niebieskie" - Polsat Film. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 21.00

Legendarny film Ridleya Scotta przedstawia burzliwe czasy, w których młody kowal przeistacza się w dzielnego rycerza. Produkcja zachwyca epickimi scenami walk i wybitną obsadą, a jej budżet wyniósł aż 130 milionów dolarów. "Królestwo niebieskie" to propozycja idealna dla miłośników kina historycznego.

"Pierwszy człowiek" - Polsat. Wielkanoc, 5 kwietnia, godz. 23.05

"Pierwszy człowiek" to wstrząsająca, opowiedziana w pierwszej osobie historia na podstawie książki Jamesa R. Hansena. Zapis trudu, wyrzeczeń i poświęcenia, które wiązały się z jedną z najbardziej niebezpiecznych misji w historii ludzkości. Film skupia się na życiu Neila Armstronga w latach 1961-1969.

Disney Day na Polsacie. Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia

W Poniedziałek Wielkanocny widzów Polsatu czeka wyjątkowy dzień pełen animowanych opowieści, które wzruszają i inspirują widzów w każdym wieku. Jakie produkcje zostaną wyemitowane w tym roku? Oto pełna rozpiska:

"Ratatuj", godz. 9.35;

"Kraina lodu", godz. 11.50;

"Vaiana: Skarb oceanu", godz. 14.05;

"Zwierzogród", godz. 16.35;

"W głowie się nie mieści 2", godz. 20.35

"Lalka", TVP1. Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia, godz. 13.20

"Lalka" to powieść napisana przez Bolesława Prusa. Opowiada historię Stanisława Wokulskiego, przedsiębiorcy i filantropa, który zakochuje się w Izabeli Łęckiej. Oprócz wątku miłosnego, lektura przedstawia życie różnych grup społecznych oraz losy wielu barwnych postaci pobocznych. Premiera ekranizacji "Lalki" w reżyserii Ryszarda Bera odbyła się w 1978 roku. To idealny moment, by odświeżyć historię przed premierą nowych ekranizacji.

"Goście w Ameryce", Czwórka. Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia, godz. 17.15

Kolejna część komediowej serii, tym razem w amerykańskim wydaniu. Hrabia Thibaultie de Malfete i jego wierny giermek André przez pomyłkę czarodzieja zostają przeniesieni z XII wieku do współczesnego Chicago. W nowej rzeczywistości bohaterowie muszą odnaleźć sposób, by wrócić do swoich czasów. W rolach głównych ponownie oglądamy Jeana Reno oraz Christiana Claviera.