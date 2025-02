Wybrał życie z dala od blasku fleszy. Do końca był szczęśliwy u boku żony

Gene Hackman urodził się 30 stycznia 1930 roku w San Bernardino w Kalifornii. Aktor przeszedł do historii dzięki takim filmom, jak "Młody Frankenstein", "Francuski łącznik", "Rozmowa", "Strach na wróble" czy "Bez przebaczenia". Był również laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym dwóch Oscarów, trzech Złotych Globów czy Srebrnego Niedźwiedzia. 27 lutego 2025 roku świat obiegła tragiczna informacja o śmierci tego wybitnego artysty.

Gene Hackman nie żyje. Laureat Oscara zmarł wraz z żoną

Gene Hackman i jego żona, Betsy Arakawa, zostali odnalezieni martwi w ich domu. U boku pary znajdowały się również zwłoki ich psa. Zgon potwierdził szeryf zamieszkiwanego przez małżeństwo Santa Fe - Adan Mendoza. Funkcjonariusz zapewnił, że nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących na udział w zdarzeniu osób trzecich.

"Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jesteśmy w trakcie wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci i czekamy na zatwierdzenie nakazu przeszukania" - cytowano go w "The Sun".

Gene Hackman: w ostatnich latach żył z dala od Hollywood

Ostatnim filmem Hackmana był "Witamy w Mooseport" Donalda Petriego (2004). Wcielił się w rolę byłego prezydenta USA i jednocześnie kandydata na burmistrza niewielkiego miasteczka na wschodnim wybrzeżu USA. Po rezygnacji z kariery filmowej mężczyzna zajął się pisarstwem. Spośród jego książek, napisanych we współpracy z archeologiem podwodnym Danielem Lenihanem, można wymienić "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004) oraz "Escape from Andersonville" (2008).

Mężczyzna był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą ukochaną, Faye Maltese, rozstał się w latach 80. Wiele osób sądziło, że zrobił to z powodu zauroczenia inną kobietą. On jednak za każdym razem przeczył wszystkim pogłoskom.

"Po prostu się od siebie oddaliliśmy. Straciliśmy się z oczu. Kiedy pracuje się w tym biznesie, małżeństwo wymaga dużo pracy i miłości" - tłumaczył w rozmowach z mediami.

W 1991 roku wszedł w związek małżeński z młodszą o 31 lat pianistką Betsy Arakawą. Para wspólnie zaprojektowała dom w Santa Fe i to właśnie w tym miejscu, z dala od świateł reflektorów, spędziła ostatnie lata.

"Tam, gdzie mieszkamy, w Santa Fe, możesz prowadzić własne życie i nie przejmować się najnowszymi plotkami. Takie życie wybraliśmy" - mówił Gane Hackman w jednym z ostatnich wywiadów, wyrażając zadowolenie ze swojej decyzji.

Małżeństwo po raz ostatni zostało uchwycone przez fotoreporterów w 2024 roku podczas zakupów. Na fotografii widać, że aktor miał już wówczas problemy z poruszaniem się.