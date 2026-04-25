Anna Seniuk uhonorowana gwiazdą przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Anna Seniuk osłoniła w piątek, 24 kwietnia, swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd.

"Dawno marzyłam o tym, żeby tu przyjechać, ale dopiero w tym roku dostałam zaproszenie i moje marzenie się spełniło. W Łodzi marzenia się spełniają" - powiedziała Seniuk odsłaniając swoją gwiazdę przy ul. Piotrkowskiej 61.

Aktorka wyznała, że mieszka w Milanówku, więc "nie tyle w Warszawie, co właściwie pod Łodzią", więc będzie teraz w Łodzi stałym gościem.

"Po osiemdziesiątce podobno można wszystko. Można się chwalić, można palnąć głupstwo, można różne rzeczy zrobić, można nawet uklęknąć, proszę Państwa. Zaraz zobaczycie tutaj" - powiedziała Anna Seniuk odsłaniając gwiazdę przy wiwatach kilkuset zgromadzanych fanów.

Anna Seniuk: legenda polskiego kina, telewizji i teatru

Anna Seniuk, absolwentka krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, debiutowała w 1964 roku na deskach Starego Teatru rolą Irmy w "Wariatce z Chaillot" w reż. Zygmunta Hubnera w Starym Teatrze. Następnie szybko przyszły kolejne znakomite kreacje, w tym Dziewicy w "Nie-Boskiej komedii" w słynnej inscenizacji Konrada Swinarskiego.

Od ponad pięciu dekad związana jest z warszawskimi scenami. Grała w teatrach Ateneum, Powszechnym i Polskim. Od 2003 r. jest w zespole Teatru Narodowego. Była nagradzana za kreacje m.in. Nadieżdy Monachowej w "Barbarzyńcach", Karoliny David w "Nocy trybad", Podstoliny w "Zemście", Rachel/Zefiry w "Żywocie Józefa", Ciotuni w "Ułanach".

Ma na koncie ponad 60 ról filmowych. Za najważniejsze kinowe kreacje uznaje role: Antoniny w "Bilecie powrotnym" Ewy i Czesława Petelskich, Julci w "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy oraz Handzi w "Konopielce" Witolda Leszczyńskiego.

Największą popularność w połowie lat 70. XX w. przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w serialu "Czterdziestolatek" w reż. Jerzego Gruzy. Wystąpiła też kinowej fabule nawiązującej do popularnego serialu "Motylem jestem, czyli romans 40-latka", a następnie serialowej kontynuacji "Czterdziestolatek. 20 lat później".

Anna Seniuk w scenie z filmu "Podlasie" Anna Włoch Netflix

Za swoją pracę Anna Seniuk została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem "Gloria Artis".

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 roku był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.

Dotąd odsłonięto ponad sto gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów, aktorów i aktorki, twórców muzyki filmowej, operatorów, producentów oraz autorów filmów animowanych.