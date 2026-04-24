Wybierz Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku 2025. Głosowanie trwa do 8 maja

Gala Nagród FMF: nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku

Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku zostanie przyznana już po raz ósmy. Spośród filmów i seriali wprowadzonych na ekrany w 2025 roku wybrano osiem tytułów, w których muzyka reprezentuje najwyższy poziom artystyczny i zarazem podnosi wartość dzieła audiowizualnego.

O nominacjach zadecydował zespół Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, organizowanego przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic. Następnie Akademia Nagrody, w skład której wchodzą dziennikarze kulturalni i przedstawiciele międzynarodowej branży muzycznej oraz filmowej, wybierze zdobywcę lub zdobywców wyróżnienia.

Równolegle - do 8 maja - trwa głosowanie, w którym wszyscy miłośnicy muzyki filmowej mogą wziąć udział poprzez formularz na stronie internetowej FMF. Na podstawie jego wyników zostanie przyznana nagroda publiczności.

"Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku to wyraz naszego uznania dla kompozytorów, którzy wzbogacają polskie kino swoim oryginalnym wkładem. Wszystkich osiem nominacji to owoce wysokiej klasy warsztatu kompozytorskiego, wykorzystania bardzo różnych technik i stylistyk: od klasycznej orkiestracji po elektroniczne brzmienia. (...) Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku to autentyczna odpowiedź na jasno postawione pytanie: kto w ubiegłym roku stworzył najbardziej oryginalną muzykę?" - mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF i przewodnicząca Akademii Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku.

Werdykt Akademii oraz wyniki głosowania publiczności poznamy 13 maja podczas uroczystej Gali Nagród FMF. Laureat lub laureaci konkursu głównego otrzymają statuetkę, możliwość wykonania swojej muzyki podczas FMF w 2027 roku oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Na zwycięzcę lub zwycięzców głosowania publiczności czeka 5 tysięcy złotych.

Nominowani do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025

Radzimir Dębski (Jimek): "Breslau", reż. Leszek Dawid

Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz: "Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

Paweł Lucewicz: "Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke

Jerzy Rogiewicz: "1670" (sezon 2), reż. Maciej Buchwald i Kordian Kądziela

Jan Sanejko: "LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

Piotr Szulc: "Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

Wojciech Urbański: "Ministranci", reż. Piotr Domalewski

Maciej Zieliński: "O psie, który jeździł koleją 2", reż. Magdalena Mieć

Gala Nagród FMF: gdzie i kiedy się odbędzie?

Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025 oraz Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025 - nagroda publiczności zostaną wręczone 13 maja 2026 roku podczas koncertu Gala Nagród FMF na dużej scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.