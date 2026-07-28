Wszystkie oczy były zwrócone na nią. Znowu skradła całe show

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Zendaya błyszczała na premierze filmu. Skradła show

27 lipca w Kalifornii odbyła się uroczysta premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd produkcji, w tym Toma Hollanda, Sadie Sink czy Zendayi. To właśnie na ta ostatnia przyciągnęła wszystkie spojrzenia obecnych i po raz kolejny udowodniła swoje wyczucie stylu.

Aktorka po raz kolejny zdecydowała się na ukłon w kierunku produkcji, wybierając spektakularną kreację nawiązującą do tematyki filmu.

29-latka zdecydowała się na czarną suknię z rozbudowanym trenem, która została uszyta przez Ashi Studio. Detale stylizacji, w tym długie, srebrne kolczyki, nawiązują do motywu pajęczyny, a oczy podkreślone czarną kredką i srebrnymi akcentami idealnie uzupełniają całość. Na uwagę zasługuje także przemyślana fryzura, tworząca iluzję wilgotnej i sklejonej. Efekty można zobaczyć tutaj.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": o filmie. Najdojrzalsza historia z serii

W czwartej części sagi z Tomem Hollandem śledzimy losy Petera Parkera na długo po tym, jak stracił on swoich najbliższych. Skupiony na kontynuowaniu nauki, robi wszystko, by nie wracać myślami do czasów, gdy wdziewał swój słynny kostium. Jednak gdy na ulicach Nowego Jorku pojawia się kolejny potężny złoczyńca, główny bohater czuje, że musi wziąć sprawy w swoje ręce. "Świat mógł zapomnieć o Peterze Parkerze, ale on nie zapomniał o nim" - czytamy w opisie nadchodzącego filmu.

Tom Rothman z Sony nazwał film największym, jaki kiedykolwiek nakręcili i stwierdził, że produkcja sprawia wrażenie czegoś, "czego nigdy wcześniej nie zrobili". Dodał również, że Holland stworzył najlepszą kreację w karierze.

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