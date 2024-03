Wszyscy powinniśmy działać „W słusznej sprawie”. Kolejna sekcja na krakowskim wydarzeniu

Wśród zaprezentowanych produkcji będzie można zobaczyć historie pełne napięcia, moralnych dylematów oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji, które skłaniają do refleksji nad znaczeniem sprawiedliwości i konsekwencjami ludzkich działań.

"Problematyka wokół zbrodni i przestępstw niezmiennie, od dobrych kilkudziesięciu lat stanowi jeden z ulubionych tematów kinowych i nie tylko widzów na całym świecie. Świadczy o tym chociażby popularność seriali i podcastów spod znaku "true crime", dosłownie pożeranych przez odbiorców" - mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. "Nic w tym dziwnego, wszak mało co trzyma w napięciu tak bardzo, jak sprawnie skonstruowana i opowiedziana kryminalna intryga. Konwencje dramatów sądowych i tych opowiadających o pogrywaniu z systemem prawnym chętnie i umiejętnie przepisują ostatnio także twórczynie oraz twórcy kina artystycznego. Co pokazuje Złota Palma na ostatnim festiwalu w Cannes dla Justine Triet i jej kunsztownej wariacji na ten gatunek - "Anatomii upadku" - dodaje dyrektor Stępniak.

Sprawdźmy więc, jakie filmy będzie można zobaczyć w ramach sekcji "W słusznej sprawie’ w Krakowie na przełomie kwietnia i maja.

"A Silence"

Film "A Silence" to opowieść o dobrze sytuowanej francuskiej rodzinie, której spokojne życie zostaje nagle zakłócone. François, wzięty prawnik, stoi u progu rozstrzygnięcia głośnej sprawy sądowej, która przyciąga uwagę mediów. Jego żona, Astrid, i adoptowane dzieci są już przyzwyczajone do życia w blasku fleszy. Jednak dom, który miał być dla nich azylem, staje się areną dramatu, gdy na jaw wychodzi długo ukrywany rodzinny sekret. Rozpoczyna się bolesna walka o sprawiedliwość, zmuszając bohaterów do zmierzenia się z przeszłością.

Wstrząsający film Lafosse’a zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które zszokowały całą Francję. Ta opowieść o odpowiedzialności i konsekwencjach źle rozumianej dyskrecji, za sprawą stonowanej reżyserii i znakomitych kreacji Emmanuelle Devos oraz Daniela Auteuila, zostaje w pamięci jeszcze na długo po projekcji.

Reżyseria: Joachim Lafosse

Scenariusz: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle, Paul Ismael, Thomas Van Zuylen

Zdjęcia: Jean-François Hensgens

Obsada: Emmanuelle Devos, Daniel Auteuil, Matthieu Galoux, Salomé Dewaels, Jeanne Cherhal

"Hesitation Wound"

W filmie Selmana Nacara akcja rozgrywa się w ciągu niecałych 24 godzin, w których Canan, prawniczka specjalizująca się w prawie karnym, musi podjąć ważny moralny wybór, decydujący o jej przyszłości. Dzieląc czas między pracę w sądzie a opiekę nad matką w szpitalu, Canan stoi przed życiowym dylematem w momencie ogłaszania wyroku klienta.

"Hesitation Wound" to trzymający w napięciu dramat sądowy, skoncentrowany wokół zagadnień związanych z problemami moralności oraz sprawiedliwości. Są to tematy nieprzypadkowe, bowiem fascynują reżysera od czasu jego własnych studiów prawniczych. Nagrodzony na festiwalach w Zurychu i Brukseli film pobudza do refleksji nad systemem wartości, jakimi na co dzień kieruje się każdy z nas, pokazując też konsekwencje podjętej raz decyzji.

Reżyseria: Selman Nacar

Scenariusz: Selman Nacar

Zdjęcia: Tudor Vladimir Panduru

Obsada: Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak

Nagrody: MFF w Zurychu - Najlepszy film międzynarodowy; MFF w Brukseli - Grand Prix

"Red Rooms"

Nowa produkcja Pascala Plante, inspirowana filmem "Siedem" Davida Finchera i serialem "Mindhunter". Główna bohaterka, modelka Kelly-Ann (w roli Juliette Gariépy), obsesyjnie interesuje się oskarżonym mężczyzną. Spędza dni w sądzie, próbując nawiązać z nim kontakt, co negatywnie wpływa na jej karierę i życie osobiste. Rzeczywistość zaczyna się mieszać z fantazją, zwłaszcza po odkryciu przez Kelly-Ann istnienia tajemniczych "czerwonych pokoi" w darkwebie, gdzie morderca miał transmitować swoje zbrodnie.

Nagradzany na międzynarodowych festiwalach film Pascala Plante, łącząc w sobie elementy horroru i thrillera, eksploruje ciemną stronę ludzkiej natury. Kanadyjski reżyser w "Red Rooms" zastanawia się nad problemem trywializowania zła i jego, trudnej do wyjaśnienia, przyciągającej siły.

Reżyseria: Pascal Plante

Scenariusz: Pascal Plante

Zdjęcia: Vincent Biron

Muzyka: Dominique Plante

Obsada: Juliette Gariépy, Laurie Babin, Elisabeth Locas, Maxwell McCabe-Lokos

Nagrody: Fantasia FF - Najlepszy film, Najlepszy scenariusz, Najlepsza rola (Juliette Gariépy), Najlepsza muzyka; Brooklyn Horror FF - Najlepszy film, Najlepsza aktorka (Juliette Gariépy); ToHorror FF - Najlepszy film, Nagroda publiczności

"The Paragon"

Debiut reżyserski Michaela Duignana, "The Paragon", to hołd dla fantasy lat 80., mieszający bitwę sił, kontrolę umysłu i poszukiwanie potężnego kosmicznego kryształu. Zbudowany na atmosferze ponad efekty specjalne i zrealizowany za 25 tysięcy dolarów, film przenosi widzów do Auckland, gdzie dwoje bohaterów - były trener tenisa Dutch, pragnący zemsty, i tajemnicza Lyra - odkrywają niezwykłe moce. Wplątany w akcję brat Lyry, Haxan, dąży do przejęcia kontroli nad światem za pomocą magicznego kryształu, zapewniając widzom zarówno akcję, jak i rozrywkę.

Wszystko to sprawia, że "The Paragon" to oryginalna i zrodzona ze szczerej pasji niskobudżetowa komedia fantasy.

Reżyseria: Michael Duignan

Scenariusz: Michael Duignan

Zdjęcia: Michael Duignan

Muzyka: Lucola

Obsada: Michelle Ang, Benedict Wall, Florence Nobel, Jonny Brugh, Jessica Grace Smith, Shadon Meredith

"The Successor"

Ellias Barnès, 30-letni utalentowany projektant mody, staje przed zawodową szansą życia w paryskim domu mody. Jednak nagła śmierć ojca zmusza go do powrotu do rodzinnego Montréalu, miasta, które opuścił lata temu. Ten powrót staje się dla Elliasa bolesną podróżą do przeszłości, z której starał się uciec. Film Xaviera Legranda ukazuje konfrontację z dawno zapomnianymi demonami.

Po błyskotliwym oraz wielokrotnie nagradzanym fabularnym debiucie "Jeszcze nie koniec" (2017) francuski reżyser Xavier Legrand powraca do tematu toksycznych rodzinnych relacji oraz dziedzictwa, jakim możemy być w ich efekcie obciążeni. Zastanawia się, do jakiego stopnia one nas kształtują i czy w ogóle jesteśmy w stanie się od nich uwolnić. Umiejętnie posługując się formą filmową, buduje pełną napięcia opowieść, która ma w sobie coś z mrocznego dramatu, ale i psychologicznego horroru.

Reżyseria: Xavier Legrand

Scenariusz: Xavier Legrand

Zdjęcia: Nathalie Durand

Obsada: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Louis Champagne, Anne-Elisabeth Bossém, Blandine Bury

"Unsinkable"

W 1981 roku, w duńskim miasteczku rybackim, nowa łódź ratunkowa RF2, uznawana za niezatapialną, tonie podczas pierwszej misji. Kapitan łodzi jest obwiniany o katastrofę, a jego syn Henrik decyduje się zbadać sprawę, napotykając opór ze strony społeczności obawiającej się utraty pracy i władz, starających się uniknąć skandalu. Film Christiana Andersena ukazuje również wpływ tragedii na rodzinę Henrika, testując ich wzajemne relacje.

Nominowany do pięciu duńskich nagród filmowych i będący opowieścią o próbie dojścia do prawdy za wszelką cenę Unsinkable inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami.

Reżyseria: Christian Andersen

Scenariusz: Christian Andersen

Zdjęcia: Loui Ladegaard

Muzyka: Anders Malta, Jonas Struck

Obsada: Katherine Høj Andersen, Anders Baggesen, Lotte Bergstrøm, Jørgen Bing, Henrik Birch

"Upon Open Sky"

Dwa lata po śmierci ojca w wypadku, nastoletni Fernando i Salvador wraz z przyrodnią siostrą wyruszają jeepem na granicę Meksyku z USA, nieświadomi jej prawdziwego celu wyprawy. Młodzi chcą znaleźć i ukarać kierowcę ciężarówki, odpowiedzialnego za wypadek, według zasady "oko za oko". Podróż pełna napięć i zwrotów akcji staje się dla nich okazją do konfrontacji z własnymi lękami, zrozumienia więzi, która ich łączy, oraz próbą pogodzenia się z przeszłością.

Łączący w sobie elementy thrillera, kina drogi oraz historii o dorastaniu "Upon Open Sky" jest historią o rodzinie, zrealizowaną przez rodzinę. Scenariusz, jeszcze w latach 90., napisał Guillermo Arriaga, znany chociażby z owocnej współpracy z Alejandro Gonzálezem Iñárritu. A reżyserii podjęły się jego dzieci: Mariana oraz Santiago, dla których jest to pełnometrażowy debiut.

Reżyseria: Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

Scenariusz: Guillermo Arriaga

Zdjęcia: Julián Apezteguía

Muzyka: Ludovico Einaudi

Obsada: Theo Goldin, Federica Garcia, Maximo Hollander, Julio Cesar Cedillo, Sergio Mayer MoriRok produkcji: 2023

Tegoroczna, siedemnasta już edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja.