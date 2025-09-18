Wszyscy podziwialiśmy go w "Szczękach". Ikona kina ma polskie korzenie!

Legendarny amerykański aktor i laureat Oscara

W 1975 roku na wielkich ekranach debiutował jeden z obecnie najbardziej kultowych dreszczowców. "Szczęki" w reżyserii Stevena Spielberga powstały na podstawie bestsellerowej powieści Petera Benchleya i zapoczątkowały modę na letnie blockbustery. Okazały się ogromnym sukcesem finansowym, co zaowocowało aż trzema kontynuacjami. 20 czerwca 2025 roku minęło 50 lat od premiery kultowego filmu, w którym jedną z ról zagrał Richard Dreyfuss.

Reklama

Aktor wcielił się w oceanologa i znawcę rekinów, Matta Hoopera. Ten występ zdecydowanie rozsławił jego imię, chociaż w swoim portfolio może pochwalić się większą ilością ciekawych angaży.

Zaczynał w połowie lat 60. od niewielkich ról w serialach telewizyjnych. W 1967 roku otrzymał rolę epizodyczną w filmie "Absolwent Mike'a Nicholsa", później pojawił się w "Amerykańskim graffiti", który przyniósł mu nominację do Złotego Globu. Dreyfuss równocześnie występował w teatrze.

Zdjęcie Richard Dreyfuss, Roy Scheider i Robert Shaw w "Szczękach" / Universal Pictures / Getty Images

Po "Szczękach" wystąpił w kolejnym filmie Stevena Spielberga - "Bliskie spotkania trzeciego stopnia". Zaledwie 5 lat po otrzymaniu nominacji do Złotego Globu stworzył kreację, która przyniosła mu najważniejszą nagrodę w świecie filmu. Richard Dreyfuss otrzymał Oscara za występ w melodramacie "Dziewczyna na pożegnanie" Herberta Rossa. Miał niewiele ponad 30 lat i był wówczas najmłodszym laureatem statuetki w kategorii najlepszego aktora. Utrzymał ten tytuł do 2003 roku.

Lata 80. i 90. przyniosły mu angaże w uznanych komediach, m.in.: "Włóczęga z Beverly Hills", "Zasadzka", "Dyktator z Paradoru" czy "Co z tym Bobem?". W 1989 roku ponownie zagrał u Spielberga, a później zdobył kolejną nominację do Oscara za film "Symfonia życia".

Gwiazdor "Szczęk" ma polskie korzenie. Wiedzieliście o tym?

Richard Dreyfuss urodził się w Nowym Jorku jako syn Geraldine Dreyfus oraz Normana Dreyfusa, ale żadne z jego rodziców nie było związane z aktorstwem. Jego ojciec nie przepadał za życiem w wielkim amerykańskim mieście, więc rodzina przeniosła się do Europy. Dopiero, gdy Richard skończył 9 lat, powrócili do USA, ale tym razem osiedlili się w Los Angeles. Richard ma dwójkę rodzeństwa. Jego brat Lorin Dreyfuss również został aktorem, producentem filmowym oraz scenarzystą. Ich młodsza siostra Cathy nie chciała wiązać się z branżą.

Co ciekawe - Richard Dreyfuss pochodzi z rodziny żydowskich imigrantów. Część jego bliskich wywodzi się z Polski, a dokładniej z okolic Rzeszowa. W swojej rodzinie ma też korzenie rosyjskie. W jednym z wywiadów cytowanych przez "New York Times" stwierdził, że dorastał z myślą, iż jego prababcia była jedną z uczestniczek zamachu na cara Aleksandra II. Wyznał też, że przez długi czas sądził, że jest spokrewniony z francuskim oficerem Alfredem Dreyfusem, ale żadna z tych informacji nigdy nie została potwierdzona.

Po licznych sukcesach kariera aktora mocno zwolniła. Ostatni raz na ekranie pojawił się ponad dekadę temu. Wystąpił wtedy m.in. w "Piranii 3D", "Red", "Co w trawie piszczy?", "Cas i Dylanie" oraz "Paranoi".

W tym roku uczestniczył w wielu wydarzeniach branżowych ze względu na 50. rocznicę premiery "Szczęk". W lipcu miał pojawić się na SharkConie, lecz niespodziewanie opublikował nagranie ze szpitala. 77-latek był na nim widocznie słaby i miał problemy z poprawnym wypowiadaniem się. Żona gwiazdora, Svetlana Erokhin, wytłumaczyła, że aktor cierpi na wirusowe zapalenie oskrzeli.

Zdjęcie Richard Dreyfuss / Michael Tullberg / Getty Images

"Strasznie mi przykro, ponieważ planowałem tam być [na SharkCon] i nie mogłem się doczekać, ale nie mogę tego zrobić. Nie chcę, aby ktokolwiek inny zachorował, a ja sam nie chcę zachorować jeszcze bardziej" - powiedział Dreyfuss.

Aktor otrzymał zrozumienie i wsparcie od fanów. Na szczęście choroba nie okazała się być poważna - już w sierpniu opublikował nagranie, na którym składał autografy na kapeluszach.

Zobacz też: Gwiazdor "Chirurgów" i "Manchester by the Sea" kończy 60 lat. Córka idzie w jego ślady