Tak narodziła się polska legenda

Adama Małysza skupionego, poprawiającego gogle, sprawdzającego zapięcia w nartach znają wszyscy. Czterokrotnego mistrza świata, czterokrotnego zdobywcę Kryształowej Kuli, jednego z najwybitniejszych sportowców w historii. Ale co działo się za kulisami, zanim skromny chłopak z Wisły zaczął regularnie wskakiwać na najwyższy stopień podium? "Adam" nie będzie dokumentalnym zerknięciem na sportowe życie a pozwoli widzom na spojrzenie w zupełnie prywatne życie przyszłego mistrza.

Zanim cała Polska zaczęła krzyczeć "Leć, Adaś, leć!" były pierwsze sukcesy, po których przychodziły bolesne rozczarowania. Były decyzje podejmowane wbrew oczekiwaniom innych, trudne relacje, miłość i odpowiedzialność, która pojawiła się znacznie wcześniej niż wielkie pieniądze i sława. Były też momenty, w których łatwiej byłoby odpuścić, niż po raz kolejny stanąć na belce startowej. I właśnie takiego Małysza zobaczymy na ekranie. Nie pomnik. Nie legendę z telewizyjnych transmisji. A człowieka z krwi i kości, którego droga na szczyt była znacznie bardziej wyboista, niż mogłoby się wydawać.

Upodobnić się do mistrza

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa - jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia. To na jego barkach spoczęło zadanie szczególnie trudne: pokazać człowieka, którego twarz, gesty i sposób bycia pamiętają miliony Polaków. I sprawić, żebyśmy choć na chwilę zapomnieli, że oglądamy aktora.

"Zależało mi na tym, żeby odtworzyć uczucie, jakie mieliśmy, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy tego młodego chłopaka z Wisły. Bartek od samego początku był tak ujmujący, że trudno było mi wyrzucić go z głowy. Zobaczyłem go i od razu uwierzyłem w to, co proponuje" - opowiada reżyser filmu, Tomasz Matuszczak.

Dla Deklewy największym wyzwaniem było jednak coś więcej niż fizyczne upodobnienie się do słynnego skoczka. Musiał zmierzyć się z wyobrażeniem Adama Małysza, które od lat noszą w sobie miliony Polaków. I znaleźć przestrzeń na własną interpretację tej postaci.

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"Cały proces tworzenia tej roli był też rozmową z samym sobą. Musiałem przyjąć i zrozumieć, że nigdy nie będę idealną kopią tej osoby. To jest moja wersja Adama Małysza. Ktoś inny zagrałby go inaczej. Starałem się znaleźć złoty środek między wolnością aktorską a zachowaniem podobieństwa do Adama" - mówi Bartłomiej Deklewa.

Obok Bartka Deklewy na ekranie pojawią się Maja Szopa w roli Izy Małysz, Paweł Koślik jako Apoloniusz Tajner, Tomasz Kot jako Edi Federer. W obsadzie znaleźli się także Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała. Za reżyserię filmu odpowiada Tomek Matuszczak.

"Adam" [trailer] materiały dystrybutora

"Adam" w kinach od 22 stycznia 2027 roku.