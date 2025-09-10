"Pogromcy duchów: Imperium lodu": kolejna część kultowej serii

Po uratowaniu świata przed starożytnym zagrożeniem w hicie "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" (2021), Gary i rodzina Spenglerów wracają do źródła przygody – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Tym razem łączą siły z oryginalnymi "Pogromcami Duchów" z 1984 roku, aby stawić czoła nowemu, lodowemu niebezpieczeństwu.

W 1904 roku grupa strażaków w płonącym hotelu natrafia na tajemniczy pokój pełen lodu. Współcześnie Callie Spengler (Carrie Coon), jej partner Gary Grooberson (Paul Rudd), ich nastoletnie dzieci Trevor (Finn Wolfhard) i Phoebe (Mckenna Grace) oraz przyjaciele przybywają do Nowego Jorku, by wspierać Winstona Zeddemore’a (Ernie Hudson) i Raya Stantza (Dan Aykroyd) w odbudowie Pogromców Duchów. W starej remizie tworzą nowoczesne, ściśle tajne laboratorium, które pozwala wynieść polowanie na duchy na zupełnie nowy poziom.

Gdy rodzina Spenglerów myśli, że nadszedł czas spokoju, odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia potężną, lodową armię duchów z głębi historii, zagrażając całemu miastu. W obliczu tej katastrofy do nowych Pogromców Duchów dołączają klasyczni bohaterowie, w tym Peter Venkman (Bill Murray), a odwieczny wróg – burmistrz Walter Peck (William Atherton) – znów staje na drodze bohaterów.

Za reżyserię "Pogromców duchów: Imperium lodu" odpowiada Gil Kenan. Dobry wynik finansowy weekendu otwarcia sprawił, że cała seria przekroczyła miliard dolarów przychodu w box office.

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pogromcy duchów: Imperium lodu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 10 września, na kanale Polsat o godz. 22.00.