"Szybcy i wściekli" to kultowa seria filmów akcji, której głównym motywem są szybkie samochody, nielegalne wyścigi uliczne i spektakularne akcje kryminalne. Pierwszy film z serii zadebiutował w 2001 roku i od tego czasu powstało już 10 głównych części oraz kilka spin-offów. Każda część przynosi nowe emocjonujące przygody, zmagania z prawem i niesamowite akrobacje samochodowe, które przyciągają rzesze fanów na całym świecie.

"Szybcy i wściekli 6": kontynuacja legendarnej serii

W Moskwie dochodzi do napadu na rosyjski konwój wojskowy. Jedynym człowiekiem, który jest w stanie pomóc agentowi Hobbsowi (Dwayne Johnson) w odnalezieniu sprawcy jest Dominic Toretto (Vin Diesel). Toretto decyduje się na pomoc, gdy odkrywa, że Letty (Michelle Rodriguez), jego ukochana dziewczyna, nie zginęła i pracuje dla Owena Shawa (Luke Evans), najemnika z przeszłością w służbach specjalnych, który jest teraz głównym celem Hobbsa. Toretto ponownie zbiera swój doborowy zespół i wraz z Brianem O'Connerem (Paul Walker) oraz całą oryginalną ekipą wyrusza za Shawem w niezwykle ekscytujący, pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji pościg po Europie.

Film "Szybcy i wściekli 6" w reżyserii Justina Lina miał premierę w 2013 roku. Zarobił z box office prawie 800 mln dolarów na całym świecie. Podbił serca widzów i krytyków - otrzymał w większości pozytywne recenzje za odpowiednie tempo akcji i świetną rozrywkę.

"Szybcy i wściekli 6" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szybcy i wściekli 6" zostanie dzisiaj, 15 czerwca, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

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